Nippon Connection Filmfestival ehrt Masatoshi Nagase

Beim 22. Nippon Connection Filmfestival, das nach zwei Corona-bedingten Onlineausgaben von 24. bis 29. Mai wieder vor Ort in Frankfurt stattfinden wird, wird der Schauspieler Masatoshi Nagase mit dem "Nippon Honor Award" ausgezeichnet. Wie das Festival heute bekannt gibt, wird damit zum sechsten Mal eine Persönlichkeit gewürdigt, die sich in besonderer Weise um das japanische Kino verdient gemacht hat.

Nach seinem Debüt in Shinji Somajs "P.P. Rider" im Jahr 1993 erlangte Nagase in Filmen wie Mystery Train", der im Kino des DFF - Deutsches Filminstitut & Filmmuseum als Special Screening gezeigt wird, und Paterson" von Jim Jarmusch sowie Fridrik Thor Fridrikssons Cold Fever" internationale Anerkennung. Für seine Rolle in Naomi Kawases Kirschblüten und rote Bohnen", den die Berliner Twenty Twenty Vision Filmproduktion koproduziert hat, wurde Nagase 2015 beim Yokohama Film Festival als bester Hauptdarsteller ausgezeichnet.

Nach Festivalangaben werden mehrere Filme mit Nagase wie u.a. Tatsushi Omoris "Under the Stars" und Keita Fujimotos "Just the Two of Us" im Rahmen des Festivals ihre Deutschlandpremieren feiern.

Nagase, der den "Nippon Honor Award" am 29. Mai im Rahmen der Preisverleihung im Künstlerhaus Mousonturm überreicht bekommen wird, wird im Anschluss an die Filmvorführungen für Fragen zur Verfügung stehen und in Gesprächsrunden über seine Karriere sprechen.

Insgesamt zeigt das Nippon Connections Filmfestival rund 100 Lang- und Kurzfilme. Neben den Genannten stehen u.a. auch Masayuki Suos "Talking the Pictures", Kazuya Shiraishis "Last of the Wolves", Masaaki Yuasas "Inu-Oh" und Koji Yamamuras "Dozens of Norths" auf dem Programm.

Im Rahmen des vom Kulturfonds Frankfurt RheinMain geförderten Themenschwerpunkts "Stories of Youth" wirft das Nippon Connection Filmfestival einen Blick auf die Lebenswelt junger Menschen in Japan. Im Rahmen des Themenschwerpunkts werden u.a. Shogo Kusanos Drama "What She Likes" und Yuya Ishiis "A Madder Red" zu sehen sein.

Ergänzt wird das Filmprogramm, von dem ein Teil von 30. Mai bis 6. Juni auf der Streamingplattform watch.NipponConnection.com gezeigt werden wird, durch ein Rahmenprogramm aus Konzerten, Workshops und Vorträgen.

Weitere Informationen unter nipponconnection.com, wo ab Mitte Mai auch das komplette Festivalprogramm und Tickets verfügbar sein werden.