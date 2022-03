AT&T/Discovery ernennen Mitglieder für WBD-Verwaltungsrat

Für das neue Medienunternehmen Warner Bros. Discovery liegt jetzt eine vollständige Liste der künftigen Verwaltungsrats-Mitglieder (Board of Directors) vor. Sie werden ihren Dienst im WBD-Board mit dem Abschluss des geplanten Zusammenschlusses der Discovery Inc. und WarnerMedia aufnehmen, der voraussichtlich Anfang des zweiten Quartals 2022 erfolgen wird. Der WBD-Verwaltungsrat besteht aus 13 Mitgliedern. Davon benennt Discovery sechs, AT&T entsendet sieben Mitglieder.

Vorsitzender des Gremiums wird Samuel A. Di Piazza, derzeitiges Mitglied des AT&T-Vorstands. Di Piazza war zuvor u.a. der weltweite Vorstandsvorsitzende von PricewaterhouseCoopers International Limited.

In den künftigen Board of Directors werden nur drei Frauen entsandt, darunter Debra L. Lee, derzeitiges Vorstandsmitglied bei AT&T und Vorsitzende der Leading Women Defined Foundation; einer gemeinnützigen Bildungs- und Interessenvertretungsorganisation in Los Angeles. Zuvor war sie u.a. Chief Executive Officer von BET Networks im Zeitraum 2006 bis 2018.

"Ich freue mich darauf, mit dieser Gruppe angesehener Führungskräfte zusammenzuarbeiten und von ihrer Erfahrung zu profitieren, um das dynamischste Medienunterhaltungsunternehmen der Welt und einen erstklassigen Wettbewerber im Bereich Streaming zu schaffen und auszubauen. Dieser Vorstand bringt unterschiedliche persönliche Perspektiven, eine starke Erfolgsbilanz und unschätzbare Branchenkenntnisse mit. Ihre Führung wird dazu beitragen, das Unternehmen als führenden Anbieter von eindrucksvollen Geschichten über alle Genres und Plattformen hinweg zu etablieren", erklärte David Zaslav, künftiger President & CEO von Warner Bros. Discovery.