Einschaltquoten: "Mord mit Aussicht" erneut Tagessieger

Im Gegensatz zu den beiden Auftaktfolgen der vierten Staffel in der Vorwoche konnte die ARD-Krimiserie Mord mit Aussicht" gestern mit 5,9 Mio. Zuschauern (MA: 20,3 Prozent) zwar nicht die Sechs-Mio.-Zuschauer-Marke knacken, holte sich aber dennoch erneut den Tagessieg bei den Einschaltquoten. Zuvor war der "Brennpunkt: Krieg in der Ukraine" auf 5,67 Mio. Zuschauer (MA: 19 Prozent) gekommen, eine neue Folge von In aller Freundschaft" sahen im Anschluss an "Mord mit Aussicht" 4,58 Mio. Zuschauer (MA: 17,1 Prozent). Das ZDF startete gestern mit der "ZDFzeit"-Reportage "Kehrtwende in Berlin" (drei Mio. Zuschauer / MA: 10,3 Prozent) in die gestrige Primetime; eine "Spezial"-Ausgabe des Magazins "frontal" zum Ukrainekrieg verzeichnete im Anschluss daran 3,45 Mio. Zuschauer (MA: 12,7 Prozent). Seine höchste Reichweite des gestrigen Tages hatte das Zweite bereits vor Beginn der Primetime mit den Rosenheim-Cops" (4,44 Mio. Zuschauer / MA: 15,3 Prozent) erzielt gehabt.

Bei den 14- bis 49-Jährigen stand auch in der gestrigen Primetime die Berichterstattung über den Krieg in der Ukraine im Mittelpunkt des Interesses; die "Tagesschau" im Ersten erzielte in dieser Zielgruppe einen Marktanteil von 19,1 Prozent, beim anschließenden "Brennpunkt" waren es 17,3 Prozent. Das "frontal spezial: Krieg in der Ukraine" erzielte einen 14/49-Marktanteil von zwölf Prozent, beim anschließenden "heute journal" waren es 16,8 Prozent.

RTL startete mit einem "RTL Aktuell Spezial: Krieg in der Ukraine" (zwölf Prozent) in die gestrige Primetime, Sat1 mit einem "Ukraine Spezial" (5,8 Prozent), das auch bei ProSieben ausgestrahlt wurde und dort einen 14/49-Marktanteil von 4,8 Prozent erzielte.

Den höchsten 14/49-Marktanteil bei den fiktionalen Programmen in der gestrigen Primetime erzielte die ARD-Krimiserie "Mord mit Aussicht" (9,8 Prozent). Auf 8,7 Prozent kam die Vox-Doku-Soap "Hot oder Schrott - Die Allestester", für das RTL-Format "Prominent getrennt - Die Villa der Verflossenen" standen 7,7 Prozent in dieser Zielgruppe zu Buche - ein Minus von knapp zwei Prozentpunkten im Vergleich zur Vorwoche. Die Kinokomödie Hangover" brachte Kabel eins bei den 14- bis 49-Jährigen einen Marktanteil von 7,6 Prozent ein.

Nach dem "Ukraine Spezial" kamen die US-Serie "Clarice Starling - Das Erwachen der Lämmer" bei Sat.1 auf einen 14/49-Marktanteil von 5,8 Prozent, die ProSieben-Show "Lucky Stars - Alles auf die Fünf" auf 5,3 Prozent. Für die RTLZWEI-Sozialreportage "Armes Deutschland - Dürfen die das?" standen in dieser Zielgruppe 4,4 Prozent zu Buche.