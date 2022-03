Jurypreise beim SXSW vergeben

Die Komödie über eine sehr spezielle Vater-Sohn-Beziehung "I Love My Dad" von und mit James Morosini wurde als bester Fictionfilm beim SXSW Festival ausgezeichnet, das noch bis zum 20. März läuft. Der Regisseur erzählt darin die autobiografisch inspirierte Geschichte von einem Vater, der versucht, seinem Sohn näher zu kommen, indem er mit dem Internetprofil einer jungen Frau mit ihm Kontakt aufnimmt. Patton Oswalt spielt den Vater. Für seine außerordentliche kinematographische Vision wurde das Drama "It Is in Us All" von der Jury gewürdigt, mit der die Schauspielerin aus 3096 Tage", Antonia Campbell-Hughes, ihr Spielfilmdebüt als Regisseurin gibt, als beste Nachwuchsperformance Elizaveta Yankovskaya in "Nika".

Rosa Ruth Boestens Porträt des Künstlers George Anthony Morton, der im Gefängnis war, "Master of Light", wurde als bester Dokumentarfilm ausgewählt, "Bad Axe" von David Siev erhielt eine besondere Anerkennung. Zwei Spezialpreise erhielt "What We Leave Behind" von Iliana Sosa. Für den schrägen Eröffnungsfilm mit Michelle Yeoh, Everything Everywhere All At Once", der Ende April auch in den deutschen Kinos startet, wurde Editor Paul Rogers ausgezeichnet.

Nach zwei digitalen Ausgaben findet das Festival, das auch Konferenz ist und neue Musik und Technologie vorstellt, wieder live in Austin, Texas, statt. Zum Abschluss des Filmfestivals werden die dritte Staffel der Hitserie Atlanta" präsentiert und die Publikumspreisträger bekanntgegeben.

Weitere Informationen unter www.sxsw.com.