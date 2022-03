Meg Ryan inszeniert Romanverfilmung "A Lady's Guide To Selling Out" für Netflix

Zum zweiten Mal nach "Ithaca" im Jahr 2015 wird Meg Ryan bei der Verfilmung des Romans "A Lady's Guide To Selling Out" Regie führen.

Meg Ryan steigt für Netflix auf den Regiestuhl. Wie "Deadline.com" berichtet, wird die 61-Jährige für den Streamer nach einem Drehbuch von Jenny Rachel Weiner die Verfilmung von Sally Fransons Roman "A Lady's Guide To Selling Out" inszenieren.

Im Mittelpunkt des Romans, der vom Verlag als in der Art von Der Teufel trägt Prada"und Mad Men" beschrieben wird, steht Casey Pendergast, die Bücher und teure Kleider liebt und einen Job als Markenstrategin in einer Werbeagentur hat. Ihre Karriere ist durch die Decke gegangen, denn sie weiß, was die Menschen wollen und wie sie es ihnen geben kann. Als ihr schwer zufrieden zu stellender Chef sie mit einer geheimen Marketingkampagne betraut, bei der Autoren mit Firmen, die an kreativen Fälschungen und gehobenen Stoffen interessiert sind, ist Casey zunächst begeistert. Doch als sie sich in einen der Autoren verliebt, kann sie ihre Zweifel über den Preis auf menschlicher Seite, den sie für ihren Erfolg bezahlt, kaum mehr ignorieren.

Produziert wird die Verfilmung von "A Lady's Guide To Selling Out" von Gary Foster und Russ Krasnoff für Krasnoff/Foster Entertainment und Kim Hodgert für Anonymous Content, das sich die Rechte an dem Roman gesichert hatte. Weitere Informationen zu dem Projekt liegen noch nicht vor.

Für Meg Ryan ist es das zweite Regieprojekt nach Ithaca" im Jahr 2015.