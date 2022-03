EU: Keine Bedenken gegen MGM-Übernahme durch Amazon

Die Europäische Kommission hat am 15. März offiziell bekannt gegeben, gegen die geplante Übernahme der MGM Holdings Inc. durch die Amazon.com Inc. keine Bedenken zu haben. Die Prüfung fand auf Basis der EU-Fusionskontrollverordnung statt. Die Genehmigung gilt als "vorbehaltlos". Die Kommission erklärte, dass die Übernahme keine wettbewerbsrechtlichen Bedenken im Europäischen Wirtschaftsraum aufwirft.

Der Zusammenschluss würde demnach den Wettbewerb in den betroffenen Märkten nicht ernsthaft beeinträchtigen. Dies gilt hinsichtlich von Märkten für Produktion und Bereitstellung audiovisueller Inhalte; das Angebot von Fernsehprogrammen auf Vorleistungsebene; das Angebot von audiovisuellen Dienstleistungen auf Endkundenebene; die Produktion und Lizenzierung von Filmen für Lichtspielhäuser sowie für die Bereitstellung von Marktplattformen.

Unter anderem kam die Kommission zu dem Ergebnis, dass die Aufnahme von MGM-Inhalten in das Video-Angebot von Amazon Prime keine erheblichen Auswirkungen auf die Stellung von Amazon als Marktplatz hätte.

In den USA steht die Genehmingung durch die FTC weiterhin aus.