Netflix-Wochencharts: Ryan Reynolds kontert Sandra Bullock

Der Sci-Fi-Film "The Adam Project" mit Ryan Reynolds in der Hauptrolle sorgt dafür, dass sein Superstar bald wieder gegenüber Streaming-Queen Sandra Bullock mit drei Werken Alleinherrscher in der Top Ten der erfolgreichsten Netflix-Filme ist.

Ryan Reynolds schwingt sich mit seinem neuen Zeitreise-Sci-Fi-Film "The Adam Project" dazu auf, Sandra Bullock als erfolgreichste Netflix-Schauspieler*in wieder in die Schranken zu verweisen. Sie ist mit zwei Filmen, "Bird Box" (282 Millionen Stunden) und "The Unforgivable" (215 Millionen Stunden), in der ewigen Netflix-Top-Ten vertreten. Das gilt auch für Reynolds, der mit "Red Notice" (364 Millionen Stunden) auf Platz eins und mit "6 Underground" (205 Millionen Stunden) auf Platz acht steht. Jetzt kommt aller Wahrscheinlichkeit nach ein dritter Film hinzu.

FILMS (ENGLISH)

01. The Adam Project - 92,43 Mio. Stunden NEU

02. The Weekend Away - 26,26 Mio.

03. Against the Ice - 12,73 Mio.

04. Shrek - 10,38 Mio.

05. Shrek 2 - 9,90 Mio.

"The Adam Project" mit Reynolds in der Hauptrolle erreichte jetzt im Zeitraum vom 7. bis 13. März an seinen ersten drei Tagen rund 92 Millionen Stunden. Hinter "Red Notice" (149 Millionen Stunden) und "Don't Look Up" (111 Millionen Stunden) ist das der drittbeste Netflix-Filmstart seit Einführung der Sehzeit. In der aktuellen Top-5 ist "The Adam Project" konkurrenzlos. Die anderen vier Filme zusammen genommen erreichen nur gut die Hälfte der Sehzeit der ersten drei Tage von "The Adam Project".

Best First Numbers (2021/22)

01. Red Notice - 148,72 Mio. Stunden

02. Don't Look Up - 111,03 Mio.

03. The Adam Project - 92,43 Mio. NEU

04. The Kissing Booth 3 - 90,86 Mio.

05. The Unforgivable - 85,86 Mio.

06. The Harder They Fall - 64,76 Mio.

07. Sweet Girl - 57,16 Mio.

08. Army of Thieves - 49,64 Mio.

09. Bruised - 47,70 Mio.

10. The Guilty - 47,60 Mio.

Es ist davon auszugehen, dass sich "The Adam Project" in der zweiten Woche eher noch steigern wird. Der Film steht jetzt schon in 93 Ländern in der Film-Top-Ten. In die nächste Statistik fließen nicht mehr nur drei, sondern sieben weitere ganze Tage ein. Schätzungsweise wird also der nächste Wert die magische 100-Millionen-Stunden-Marke knacken und der Film damit schon in der ewigen Netflix-Film-Top-Ten stehen. Was nur unterstreicht, dass Ryan Reynolds aktuell einer der größten Filmstars dieses Erdballs ist.

Allzeit-Film-Top-Ten

01. Red Notice - 364,02 Mio. Stunden

02. Don't Look Up - 359,79 Mio.

03. Bird Box - 282,02 Mio.

04. Extraction - 231,34 Mio.

05. The Unforgivable - 214,70 Mio.

06. The Irishman - 214,57 Mio.

07. The Kissing Booth 2 - 209,25 Mio.

08. 6 Underground - 205,47 Mio.

09. Spenser Confidential - 197,32 Mio.

10. Enola Holmes - 189,90 Mio.

Bei den englischsprachigen Serien macht "Inventing Anna" an seinen letzten beiden Tagen, die zur vollständigen Wertungszeit der ersten 28 Tagen dazugehören, noch so viel Boden gut, dass die Miniserie jetzt auf Platz sieben der erfolgreichsten englischsprachigen und nicht-englischsprachigen Netflix-Serien aller Zeiten steht.

Allzeit (English & Non-English)

01. Squid Game Staffel 1 - 1.650,45 Mrd. Stunden

02. Bridgerton Staffel 1 - 625,49 Mio.

03. Haus des Geldes Staffel 4 - 619,01 Mio.

04. Stranger Things Staffel 3 - 582,10 Mio.

05. All of Us Are Dead Staffel 1 - 560,77 Mio.

06. The Witcher Staffel 1 - 541,01 Mio.

07. Inventing Anna - 511,89 Mio.

08. Tote Mädchen lügen nicht Staffel 2 - 496,12 Mio.

09. The Witcher Staffel 2 - 484,34 Mio.

10. Tote Mädchen lügen nicht Staffel 1 - 475,57 Mio.

In seiner fünften Woche holte "Inventing Anna" nochmal knapp 52 Millionen Stunden. Klarer Platz eins in der vergangenen Woche ging aber an die erste Staffel "Pieces of Her" mit knapp 96 Millionen Stunden. "Vikings: Valhalla" rutscht auf Platz fünf mit 41,8 Millionen Stunden ab und die vierte Staffel "Formula 1: Drive to Survive", die zum Boom der Sport-Doku-Serien beitrug, steigt auf Platz fünf mit 28 Millionen Stunden ein.

In Deutschland steht bei den Filmen auch der Sci-Fi-Film "The Adam Project" auf Platz eins. Neu auf Platz drei ist Ole Bornedals dänischer Kriegsfilm "Schatten in meinen Augen" ("The Bombardment"), der weltweit bei den nicht-englischsprachigen Filmen mit 19,3 Millionen Stunden sogar auf Platz eins eingestiegen ist. Bei den Serien schauen die Deutschen am liebsten: "Pieces of Her", "For Life", die fünfte Staffel "The Last Kingdom" und "Vikings: Valhalla".