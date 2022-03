CineEurope ehrt Steve Knibbs

Der COO von Vue International wird bei der CineEurope im Juni als "International Exibitor of the Year" ausgezeichnet.

Bei der Preisverleihungsgala der CineEurope am 23. Juni wird Steve Knibbs, COO von Vue International, als "International Exhibitior of the Year" ausgezeichnet. Das teilt die CineEurope, die diese Auszeichnung alljährlich an einen Kinobetreiber vergibt, dessen Leistung und Führungsstil Maßstäbe setzen, mit.

Steve Knibbs war 1987 zu AMC Cinemas in Großbritannien gekommen. Nach der Übernahme durch Paramount und Universal und der Umbenennung in United Cinemas International (UCI) arbeitete er dort als General Manager und Area Manager, bevor er 1993 zum Managing Director UK/Ireland und 1998 zum Senior Vice President of Northern Europe ernannt wurde; eine Funktion, in der er auch für die Aktivitäten auf dem deutschen Markt verantwortlich zeichnete. 2003 wechselte Knibbs als COO zu SBC, das später zu Vue Cinemas und zur heutigen Vue International wurde. Zusammen mit CEO und Gründer Tim Richards, CFO Alison Cornwell und den Führungskräften in den unterschiedlichen Territorien verantwortet Steve Knibbs bei Vue International aktuell das Tagesgeschäft.

"Es ist uns eine große Freude, die Auszeichnung 'International Exhibitor of the Year' an Steve Knibbs zu vergeben. Steve und seine Kollegen bei Vue International haben umfangreichsten und erfolgreichsten Kinoketten in Europa erschaffen. Wir sind hocherfreut, dass wir seine Leistungen bei der CineEurope in diesem Jahr hervorheben können", erklärt Andrew Sunshine, President der Film Expo Group.

Phil Clapp, President des europäischen Kinoverbands UNIC, betont: "Wir wissen, dass Kollegen aus der Kinobranche in der ganzen Welt Steve mit uns zusammen zu diesem wohlverdienten Preis gratulieren werden. Steve ist unter den am meisten respektierten und bewunderten Führungskräften unter den Kinobetreibern und war maßgeblich daran beteiligt, Vue International zu dem Powerhouse zu machen, das es heute ist. Wir freuen uns, mit ihm in Barcelona zu feiern."