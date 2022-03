34. Filmfest Dresden veröffentlicht Programm und Themenschwerpunkte

Nach zwei Jahren der Verschiebung ist das Filmfest Dresden wieder komplett vor Ort und am angestammten Platz im April. Heute wurde das komplette Programm präsentiert. Das große Thema des Kurzfilmfestivals ist Geschlechtervielfalt und -gerechtigkeit, mit vielen Programmen und Events. Die Filme der drei Wettbewerbe (National, International und Regional) konkurrieren um neun "Goldene Reiter" und sieben Sonderpreise im Wert von 71.000 Euro. Das Programm der 34. Edition, die vom 5. bis 10. April stattfindet, umfasst 355 Kurzfilme aus 68 Ländern. Die Filme werden in 199 Vorstellungen in den Dresdner Spielstätten, darunter das Filmtheater Schauburg, das Thalia Kino und Programmkino Ost sowie in den neuen Spielorten Zentralkino und Kino im Kasten. Das kostenlose Open-Air-Programm findet wieder parallel zum Festival auf dem Dresdner Neumarkt statt.

"Wir freuen uns natürlich, dass wir unser diesjähriges Festival nach den beiden verschobenen Ausgaben wieder im Frühjahr und mit einem spannenden Programm ausrichten können. Dennoch geht auch an uns der Krieg in der Ukraine nicht spurlos vorbei. Wir verurteilen diesen sehr und haben uns die Frage gestellt, was wir als Festival tun können", so die Festivalleiterinnen Sylke Gottlebe und Anne Gaschütz. "So planen wir, im Open-Air-Programm auf dem Dresdner Neumarkt ein Programm unseres Kooperationspartners Trickfilmschule Fantasia mit Animationsfilmen von Kindern und Jugendlichen aus Polen, Deutschland und der Ukraine zu zeigen, die in den internationalen Workshops ANIMA in den vergangenen Jahren entstanden sind. Einige dieser ukrainischen Kinder haben mittlerweile bei ihren polnischen Freund:innen Zuflucht gefunden."

Alle Infos zum Programm und den Themenschwerpunkten finden Sie hier.