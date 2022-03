"Krause"-Reihe mit Weihnachtsfilm fortgesetzt

Die Dreharbeiten zu "Krauses Weihnacht", einem weiteren Film mit Schauspieloriginal Horst Krause in seiner Lebensrolle wurde just abgedreht.

In Gröben bei Potsdam fiel die letzte Klappe für den Fernsehfilm "Krauses Weihnacht", mit dem die Geschichten um den von Horst Krause verkörperten Ex-Polizisten und seinen beiden Schwestern fortgesetzt werden. Die neunte Episode der ARD-Reihe wurde wieder von Bernd Böhlich geschrieben und inszeniert. Neben Carmen-Maja Antoni und Angelika Böttiger als Krauses Schwestern haben Pauline Knof, Cai Cohrs, Christian Grashof, Bianca Nawrath, Phileas Heyblom und Steffen Groth weitere Rollen übernommen.

Zum Inhalt: Horst Krause liest auf der winterlichen Landstraße ein Mädchen auf und bringt es zurück ins "Kinderhaus Sonnenschein" im Nachbarort. Damit kommt eine Reihe von Ereignissen in Gang, die in der Adventszeit ein paar große und kleine Gäste in den Landgasthof der Krauses in Schönhorst spült. Mit ihrer bunt zusammengewürfelten Wahlfamilie haben die drei Geschwister alle Hände voll zu tun. Und es warten noch einige weitere Weihnachtsüberraschungen auf sie.

"Krauses Weihnacht" entsteht als Produktion der Mafilm Berlin (Produzent:innen: Eva-Marie Martens und Alexander Martens) im Auftrag von Degeto (Redaktion: Stefan Kruppa) und Rundfunk Berlin-Brandenburg (Redaktion: Verena Veihl).