UFA-Serial-Produzentin Nadia Wölfel: "Themenvielfalt hochhalten"

Die UFA-Serial-Drama-Produzentin Nadia Wölfel spricht über die dritte Staffel von "Lenßen übernimmt" auf Sat.1, die in Doppelfolgen am Vorabend läuft. Sie äußert sich auch zum Ruf von Scripted-Reality-Formaten.

Nochmal weitere 100 Episoden gab Sat.1 für die dritte Staffel von "Lenßen übernimmt" in Auftrag, nachdem es ursprünglich mal mit 20 Episoden losging. Wo liegen bei dieser Masse die Herausforderungen?

NADIA WÖLFEL: Die Aufgabe liegt darin, die Themenvielfalt hochzuhalten und trotzdem weiterhin genau die juristischen und menschlichen Probleme zu behandeln, die für den Alltag der Zuschauer*innen die größte Relevanz haben. Hinzu kommt die aktuelle Herausforderung aller Produktionen: dafür zu sorgen, dass das Team und der Cast gesund bleiben.

Was haben Sie gegenüber der zweiten Staffel weiterentwickelt?

NADIA WÖLFEL: In täglichen gescripteten Formaten gilt es eher, den Markenkern zu schützen und erzählerisch nicht ins Unrealistische zu überhöhen. Nach Staffel zwei haben wir daher den USP noch einmal nachgeschärft: Ingo Lenßens Kampf für die Rechte der Schwächeren steht weiterhin im Zentrum jeder Folge. Wir wollen Infotainment und Realitätsanspruch gleichermaßen hoch halten und thematisch sowie in der Umsetzung in der Lebenswirklichkeit der Zuschauer*innen bleiben. Über allem steht das Credo "keep it real": Als Anwalt und Mensch muss Ingo Lenßen in seinen Handlungen nachvollziehbar und authentisch bleiben.

Das Format ist eine Scripted Reality, bei der TV-Anwalt Ingo Lenßen mit seinem Team die Menschen im Alltag berät. Wie nehmen Sie die Nachfrage auf dem Markt für dieses Genre wahr?

NADIA WÖLFEL: Die Nachfrage war zuletzt aus Imagegründen rückläufig, da innerhalb des Genres leider lange Zeit unrealistisch überhöhte Geschichten erzählt und mit schwachem Cast besetzt wurden. Dies hatte allerdings nicht mit dem Genre, sondern mit der Produktionsqualität zu tun, denn der Terminus Scripted Reality sagt nichts über Qualität aus, sondern bezeichnet einen Produktionsmodus: Darsteller*innen stellen Geschichten nach, die auf wahren Begebenheiten beruhen. Ich bin der Überzeugung, dass es - genreunabhängig - Geschichten gibt, die erzählt werden müssen. Bei "Lenßen übernimmt" beispielsweise strahlen wir Ende Mai eine Specialwoche zum Thema Opferschutz in Kooperation mit dem Weißen Ring aus. Da echte Opfer, wie zum Beispiel die häuslicher Gewalt, häufig aus Scham schweigen und sich entsprechend in den meisten Fällen nicht von einer dokumentarischen Kamera werden begleiten lassen, macht es Sinn, Geschichten wir diese in gescripteter Form zu erzählen. Nicht das Genre, sondern der Inhalt ist entscheidend, wenn man für ein Thema Aufmerksamkeit schaffen möchte.

Wie zufrieden sind Sie mit der Entwicklung der Einschaltquoten?

NADIA WÖLFEL: Wir sind mit der Resonanz sehr zufrieden. Sowohl die Einschaltquoten als auch die Vielzahl der eingehenden juristischen Anfragen an Ingo Lenßen spiegeln uns wider, dass die Zuschauer*innen das Format gut annehmen.

Würde Sie auch mal die Produktion einer fiktiven Serie reizen?

NADIA WÖLFEL: Mich reizen Inhalte grundsätzlich mehr als Darreichungsformen. Ursprünglich komme ich vom Talk und aus dem Magazin, ich mag es, Menschen zuzuhören, und möchte sie verstehen. In Entwicklungsphasen ist in meinem Kopf immer als erstes der echte Mensch, die dokumentarische Form einer Geschichte und der Inhalt, der emotional berührt. Alles andere ist dann nur die Entscheidung für eine Form der Aufbereitung, die für mich persönlich je nach Inhalt dokumentarisch oder auch fiktional sein kann. Komplett fiktiv ist allerdings nichts für mich.

Das Interview führte Michael Müller