REVIEW STREAMING: die Sky-Serie "Funeral for a Dog"

Am 17. März startet auf Sky die Serie "Funeral for a Dog", die von einer Jahre umspannenden und Kontinente sprengenden Ménage-à-trois nach Thomas Pletzingers Roman "Bestattung eines Hundes" erzählt. Lesen Sie hier unsere Besprechung.

Sky hat einerseits die großen deutschen Serien-Franchises wie "Babylon Berlin" oder "Das Boot". Auf der anderen Seite geben die Unterföhringer aber auch kreativen, eigenen und somit noch mutigeren Serienproduktionen wie "Hausen", "Ich und die Anderen" oder eben "Funeral for a Dog" grünes Licht, bei denen man nicht sofort weiß, was man bekommt und deren Sichtung wie ein Abenteuer ist, in das man sich fallen lassen muss. Bei Hanno Hackforts und Bob Konrads Adaption von Thomas Pletzingers Roman "Bestattung eines Hundes" aus dem Jahr 2008 gemeinsam mit dem Autor ist das Abenteuer auch gleich handlungstechnisch der Ausgangspunkt.

Es geht um die beiden jungen Deutschen Mark (Friedrich Mücke) und Felix (Daniel Sträßer), die sich Ende der 1990er-Jahre nach Kolumbien aufmachen und dort ihren Traum leben: Drogen, Partys, Frauen, Sonne und ein bisschen Entwicklungsarbeit zwischendrin. Dort lernen die beiden die Finnin Tuuli (Alina Tomnikov) kennen und lieben. Als die Drei nach dem Anschlag auf den örtlichen Bürgermeisterkandidaten, dessen unbeteiligte Zeugen sie werden, fliehen müssen, entspinnt sich eine Jahre und Kontinente überspannende Ménage-à-trois, welche die Zuschauer von Südamerika nach Finnland über New York in die Abgeschiedenheit eines italienischen Seehauses mitnimmt.

Dorthin hat sich Mark zurückgezogen, der über die Freundschaft einen Bestseller schrieb und in der Serien-Gegenwart von dem Journalisten Daniel (Albrecht Schuch) aufgesucht wird. An dieser angerissenen Handlungszusammenfassung zeigt sich schon, dass die Serie "Funeral for a Dog" mehrere Zeitstränge und Orte parallel erzählt, wobei man nie die Übersicht verliert, wo und wann man sich gerade befindet. Schon Pletzingers Vorlage wirkte wie eine Verschmelzung aus Patricia Highsmiths "Der talentierte Mr. Ripley" und Charles Willefords "Ketzerei in Orange": Einerseits wegen des Italien-Flairs und den Mystery- und Thriller-Elementen um die Dreier-Konstellation und eine Leiche, andererseits wegen des scheinbar nicht mehr produzierenden Künstlers und des Journalisten, der das ändern will.

Die Serie fühlt sich mit ihren vielen internationalen, aufwendig gedrehten Schauplätzen zuerst aufregend, lebendig und einladend an. Umso länger sie aber mit ihren acht Episoden geht, treten die unterschiedlichen Beziehungsdramen der Beteiligten in den Vordergrund. Da können wiederum die Schauspieler glänzen: Friedrich Mücke etwa wandelt sich vom naiven Abenteurer zum selbstverliebten bärtigen Künstler. Die finnische Schauspielerin Alina Tomnikov ist ein echter Gewinn für die Szenen, die mal deutsch, englisch, finnisch oder spanisch sind. Und Arthouse-Superstar Albrecht Schuch begeistert durch seine Zurückgenommenheit, dessen Journalist sich erst über das eigene Beziehungsleid den Respekt des eigenbrötlerischen Autors verdient.

"Funeral for a Dog" entzieht sich längere Zeit gängigen dramaturgischen Bögen, bis die Rückblenden immer stärker die Psychogramme einzelner Figuren in den Fokus rücken. Manche Orte wie Finnland oder Italien funktionieren vom Flair her besser als andere, wobei sie alle dank Frank Griebes Kameraarbeit herrlich anzuschauen sind. Zum Schluss geht dem Ganzen ein bisschen die Puste aus. Aber bis dahin hat man bereits genügend erinnerungswürdige Momente gesammelt und fasziniert verfolgt, wie sich die Ménage-à-trois noch einmal neu und unter anderen Vorzeichen in der Serien-Gegenwart aufzubauen scheint.

Die achtteilige Serie "Funeral for a Dog" startet am 17. März auf Sky.

Michael Müller