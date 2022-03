Kinocharts Frankreich: "Goliath" gegen "The Batman" chancenlos

"The Batman" konnte am vergangenen Wochenende auch gegen die neu gestarteten heimischen Thriller "Goliath" Platz eins der französischen Kinocharts souverän verteidigen.

Mit 542.000 Besuchern konnte The Batman" Platz eins der französischen Kinocharts am vergangenen Wochenende souverän verteidigen und steht damit insgesamt bei 1,7 Mio. Besuchern. Platz zwei belegte Frédéric Telliers neu gestarteter heimischer Thriller "Goliath" mit Gilles Lellouche und Emmanuelle Bercot in den Hauptrollen, der allerdings auch nur in etwas mehr als der Hälfte der Kinos als "The Batman" zu sehen war und es auf 219.000 Besucher brachte. Eine weitere französische Produktion, Maison de retraite", belegte mit 195.000 Besuchern Platz drei und verzeichnet insgesamt etwas mehr als 1,5 Mio. Besucher.

Ebenfalls noch sechsstellige Besucherzahlen in den französischen Kinos schreiben konnten die Gamesverfilmung Uncharted" (WE: 177.000 Besucher), der insgesamt knapp vor der Zwei-Mio.-Besucher-Marke steht, und Eric Fraticellis "Permis de construire", der es an seinem Startwochenende auf 168.000 Besucher (inkl. Previews: 176.000 Besucher) brachte.

Ebenfalls neu in den Top 15 der französischen Kinocharts: Nicolas Pleskofs "Murder Party" (31.000 Besucher; inkl. Previews: 34.000 Besucher) auf der 14.