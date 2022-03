Weltweit größte Kinokette geht ins Bergbau-Geschäft

AMC macht Ernst mit der bereits angekündigten Diversifizierung der Geschäftsaktivitäten - und kauft 22 Prozent an der Hycroft Mining Holding Corporation, die eine Gold- und Silbermine in Nevada betreibt.

Als AMC-CEO Adam Aron im vergangenen Jahr ankündigte, die Geschäfte der weltweit größten Kinokette diversifizieren zu wollen, hatte er bereits durchblicken lassen, dass man sich auch auf Felder abseits des Films begeben würde. Mit der Ankündigung des Launchs eines großangelegten Außer-Haus-Vertriebs von Popcorn im vergangenen Herbst blieb man dabei noch recht nahe am Kerngeschäft - nun aber hat man sich tatsächlich auf Territorium begeben, das mit Kino rein gar nichts zu tun hat.

Wie AMC heute bekannt gab, erwirbt das Unternehmen 22 Prozent der Anteile an der Hycroft Mining Holding Corporation, die eine Gold- und Silbermine in Nevada betreibt, zudem sichere man sich 23,4 Mio. Optionsscheine zu je 1,07 Dollar. Insgesamt zahlt AMC für die Anteile 27,9 Mio. Dollar, eine flankierende Investition in gleicher Höhe kommt demnach von einem der weltweit führenden Investoren im Gold- und Silbergeschäft, Eric Sprott.

Immerhin: Eine Gemeinsamkeit zwischen Hycroft und dem Kinokonzern hebt AMC-CEO Adam Aron hervor - denn man sei bei der Suche nach Investitionsmöglichkeiten mit Hycroft auf ein Unternehmen gestoßen, das im Grunde über ein "felsenfestes Fundament" verfüge, das - ähnlich wie AMC in der Hochphase der Pandemie - aber aus verschiedenen Gründen ein ernsthaftes Liquiditätsproblem entwickelt habe, das den Preis der Anteile entsprechend in den Keller trieb.

Wie ungewöhnlich das Vorhaben ist, spiegelt sich in der außergewöhnlich umfangreichen Stellungnahme von Aron wider, die sie hier in voller Länge (im englischen Original) finden. Im Kern lautet die Botschaft: AMC macht sich mit der Diversifizierung krisensicherer und hat während der Pandemie bereits enormes Geschick dabei bewiesen, eigene Liquiditätsprobleme aus der Welt zu schaffen. Den AMC-Anteilseignern jedenfalls winke ein "lukratives Geschäft". Zumindest in den ersten Stunden nach Bekanntgabe des Deals trendete der AMC-Kurs nach oben.