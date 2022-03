SVoD-Releasestrategien: Komplett oder gestaffelt?

Die Diskussion ist nicht ganz neu, gewann aber in den letzten Monaten an Fahrt: Ist es für SVoD-Streamer besser eine Serienstaffel komplett zu veröffentlichen oder gestaffelt? Letztere Variante bedeutet meistens eine wöchentliche Erscheinungsweise. Ampere Analysis hat sich aktuell ein paar Gedanken zu dem Thema gemacht und dazu eine Grafik veröffentlicht, die zeigt, dass das Netflix-Modell von full season releases insbesondere von jüngeren Plattformen weniger genutzt wird.

Den Marktforschern zufolge hat die schrittweise - wöchentliche - Veröffentlichung von Originals den Vorzug, dass mit dieser VÖ-Strategie die Abwanderung von Abonnenten begrenzt wird. Oder anders formuliert: Die Zuschauerbindung an einzelner Inhalte werde länger aufrechterhalten. Dies nütze auch Streamern mit eher kleinen Katalogen.

Die Analyse von Ampere habe gezeigt, dass eine wöchentliche Ausstrahlungsweise die Popularität von Originals verlängert.

Ampere-Analyst Rahul Patel erklärte zu seinen Ergebnissen: "Ein wöchentliches Veröffentlichungsmuster erleichtert die Konversation rund um eine Serie. Zwischen den einzelnen Episoden haben die Zuschauer ausreichend Zeit, über die einzelnen Folgen zu diskutieren und sie erneut anzuschauen. Was weniger wahrscheinlich ist, wenn eine ganze Staffel geballt veröffentlicht wird. Wöchentliche Veröffentlichungen können daher das Risiko verringern, dass das Interesse an einer Serie nach ihrer ersten Veröffentlichung schnell nachlässt. Darüber hinaus können wöchentliche Veröffentlichungen auch für weniger bekannte Titel von Vorteil sein - insbesondere für solche, die nicht auf erkennbarem geistigem Eigentum beruhen -, da die positive Mundpropaganda mehr Zeit hat, sich aufzubauen und zu verbreiten. Wenn eine Plattform eine unbekannte Staffel auf einen Schlag veröffentlicht, besteht die Gefahr, dass der Titel in einem zunehmend wettbewerbsintensiven Markt verdrängt wird."