Starker Aufschwung für deutschen Film im Ausland

Im zweiten Pandemiejahr konnten deutsche (Ko-)Produktionen ihre im Ausland erzielten Kinoumsätze und Besucherzahlen gegenüber 2020 massiv steigern - und damit trotz eines zähen Auftakts in der ersten Jahreshälfte am Ende sogar die Zahlen aus 2019 übertreffen. Die Constantin konnte drei Filme in den Top 5 der majoritär deutschen Produktionen platzieren.

Für die Auslands-Performance deutscher (Ko-)Produktionen bedeutete das Jahr 2021 einen signifikanten Anstieg, wie German Films nun bekannt gab. Obwohl die Kinozahlen in der ersten Jahreshälfte noch hinter dem Vergleichszeitraum aus 2020 zurückblieben - was insofern nicht überrascht, als die Pandemie im vorletzten Jahr erst im März global so richtig zuzuschlagen begann - war die zweite Jahreshälfte von einem enormen Aufschwung geprägt. Am Ende reichte es sowohl beim Umsatz als auch den Besuchern für eine Steigerung um 260 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Ausgewertet wurden die Kino-Auslandsergebnisse von 385 deutschen (Ko-)Produktionen in 70 Ländern, bei 214 der Titel (oder gut 55 Prozent) handelte es sich dabei um majoritär deutsche Produktionen. Insgesamt wurden demnach außerhalb Deutschlands mit gut 18,46 Mio. Besuchern deutscher Filme Gesamtumsätze von rund 115,9 Mio. Euro erzielt, nachdem die Bilanz für 2020 nur 5,1 Mio. Besucher und 32,1 Mio. Euro Boxoffice ausgewiesen hatte. Tatsächlich fiel der Aufschwung im zweiten Halbjahr weit über den Erwartungen aus - noch im Verlauf des (schwachen) ersten Halbjahrs waren Jahresumsätze von nur etwa 45 Mio. Euro prognostiziert worden.

Diese Zahl wurde alleine von den majoritär deutschen Produktionen übertroffen, die für 10,4 Mio. Auslandsbesucher und 66,7 Mio. Euro Ticketumsatz standen - und die damit einen Umsatzanteil (57 Prozent) für sich verbuchten, der leicht über ihrem Anteil an der Gesamtheit der deutschen Filme lag. Zum Vergleich: 2019 hatten majoritär deutschen Filme mit gut 10,9 Mio. Besuchern knapp 62,2 Mio. Euro Umsatz im Ausland erzielt.

Übertroffen wurde am Ende nicht nur das Auslandsergebnis deutscher Filme im letzten Jahr vor der Pandemie - German Films verweist auch darauf, dass gemäß Zahlen des CNC aus dem Januar der französische Film bei den Auslandszahlen (14,8 Mio. Besucher und 91,4 Mio. Euro Boxoffice) hinter den Ergebnissen des deutschen Films zurückblieb.

Der mit weitem Abstand im Ausland erfolgreichste deutsche Film war Monster Hunter" - obwohl dessen Ergebnisse schon grundsätzlich massiv unter einem Release unter Pandemiebedingungen und ausgerechnet in China unter der Kontroverse um eine Dialogzeile litten; hier wurde der Film tatsächlich aus diesem Grund aus den Kinos genommen. "Monster Hunter" brachte es am Ende auf knapp 29,8 Mio. Euro alleine in 2021. In den Top 5 war es der Film, der in den meisten Märkten (45 exkl. Deutschland) im Kino ausgewertet wurde.

Neben diesem Film konnte die Constantin mit Wrong Turn" (Platz 4; 3,5 Mio. Euro; 29 Märkte) und Drachenreiter" (Platz 5; knapp 2,4 Mio. Euro) noch zwei weitere Filme in den Top 5 der höchsten Auslandsumsätze platzieren. Auf Rang 2 schaffte es Spencer" von Komplizen Film mit gut 11,9 Mio. Euro bei 30 Märkten; Rang 3 ging an "Ooops 2! - Land in Sicht" von Ulysses Filmproduktion und Telepool mit rund 4,2 Mio. Euro in 29 Auslandsmärkten.

Die stärksten Auslandsmärkte für den majoritär deutschen Film waren im vergangenen Jahr die USA, Japan, Österreich, Australien und Großbritannien&Irland. Erwartungsgemäß war Kaiserschmarrndrama" der deutsche Toptitel bei den Nachbarn und "Spencer" jener in Großbritannien, in den drei anderen Märkten führte "Monster Hunter", der mit knapp 8,3 Mio. Euro für mehr als die Hälfte der gesamten US-Umsätze deutscher Filme (knapp 15,6 Mio. Euro) und in Japan für nahezu das gesamte "deutsche" Boxoffice von knapp 9,7 Mio. Euro stand.

Japan eroberte sich dank dieses Films zwar zum ersten Mal für den majoritär deutschen Filme eine Position vor China - allerdings ist davon auszugehen, dass das Bild umgekehrt ausgesehen hätte, wäre China nicht über besagten Dialog gestolpert. Insgesamt entfielen 62 Prozent der Auslandsumsätze majoritär deutscher Produktionen auf die genannten fünf Topmärkte. Als Exportschlager erwies sich laut German Films wie üblich der Animationsfilm, aus diesem Genre stammte demnach die Hälfte der zehn erfolgreichsten majoritär deutschen Produktionen

Was die Anzahl der gezeigten majoritär deutschen Filme betrifft, liegt Spanien mit 79 Titeln übrigens sogar vor Österreich mit 60 - wobei die Kinos in Spanien deutlich früher wieder am Start waren. Frankreich liegt mit 16 noch hinter Großbritannien&Irland mit 25. Eine besondere Erwähnung wird in der Bilanz von German Films übrigens noch der minoritär deutschen Produktion Persischstunden" zuteil - die in China mit rund 967.000 Besuchern 4,6 Mio. Euro umsetzte.