Visions du Réel 2022: 160 Filme im Programm

Heute hat das Schweizer Dokumentarfilmfestival Visions du Réel sein Programm präsentiert: für die 53. Edition, die vom 7. bis 17. April anberaumt ist, hat Festivalchefin Emilie Bujès 160 Filme aus 68 Ländern eingeladen. In den Internationalen Wettbewerb, der 15 Weltpremieren und eine internationale Premiere umfasst, wurden u.a. die beiden Schweizer Film "Für immer Sonntag" von Steven Vit sowie "L'îlot" von Tizian Büchi ausgewählt, det u.a. mit Deutschland und der Schweiz koproduzierte Film "5 Dreamers and a Horse" von Aren Malakyan und Vahagn Khachatryan sowie die deutsch-italienische Koproduktion "Tara" von Francesca Bertin und Volker Sattel

Im Wettbewerb "Burning Lights", der sich neuen Filmsprachen und Stimmen, der narrativen und formalen Freiheit widmet, findet sich u.a. die deutsch-französische Koproduktion "Europe" von Philip Scheffner, der argentinisch-deutsche Film "Herbaria" von Leandro Listorti oder die beiden Schweizer Filme "Getting Old Stinks" von Peter Entell und "Ghost Fair Trade" von Laurence Bonvin und Cheikh Ndiaye.

Der nationale Wettbewerb widmet sich mittellangen und langen (Ko)-Produktionen aus der Schweiz. Er umfasst 2022 13 (Ko-)Produktionen, acht ko-produzierende Länder, zwölf Weltpremieren und eine internationale Premiere.

43 Prozent der Filmschaffenden, deren Arbeiten im Programm gezeigt werden, sind Frauen, 57 Prozent Männer. Bei 35 von 65 langen Filmen handelt es sich um Debüts. Eröffnungsfilm ist "Fire of Love" der amerikanischen Filmemacherin Sara Dosa, ein Porträt der Vulkanologen Katia und Maurice Krafft.

Im Rahmen der Programmpräsentation sagte Bujès: "Die 124 Filme der offiziellen Auswahl wurden aus 3000 Einsendungen herausgefiltert - eine Zahl, die stabil geblieben ist. Allerdings haben wir festgestellt, dass einige Länder im Hinblick auf die Produktion stärker unter COVID gelitten haben, und das macht sich dieses Jahr in der Auswahl insofern bemerkbar, als dass die geografische Verteilung etwas anders ist. Die Filmauswahl 2022 umfasst auch diesmal ein breites Spektrum an Ansätzen, Perspektiven, Dringlichkeiten, Freiheiten und Befindlichkeiten. Die diesjährige Ausgabe ist aus künstlerischer Sicht besonders aufregend, weshalb der Internationale Wettbewerb für Langfilme ausnahmsweise 16 Titel (15 davon sind Weltpremieren) und der Nationale Wettbewerb 13 sehr überzeugende Filme umfasst. Die Aussicht, dem breiten Publikum und den Fachpersonen, die sich zahlreich ankündigen, wieder eine derart lebendige und erfreulich eklektische Auswahl in den Kinos präsentieren zu können, ist schlichtweg überwältigend. Natürlich denken wir an den Krieg in der Ukraine und haben uns deshalb entschieden, neben den anderen Filmen, die in der Ukraine gedreht und/oder produziert wurden und bereits im Programm enthalten sind, zum Abschluss des Festivals als Zeichen der Solidarität 'The Earth is Blue as an Orange' zu zeigen".

Groß ist die Freude über die Rückkehr in die Kinos nach der digitalen und hybriden Ausgabe der vergangenen zwei Jahre. Gänzlich vom Digitalen hat sich das Festivalteam dennoch nicht verabschiedet, da eine begrenzte Filmauswahl sowie die Masterclasses auch im Streaming angeboten werden.

Das Programm im Detail ist hier zu finden.