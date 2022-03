Kinoverbände starten gemeinsamen Weiterbildungslehrgang

In dieser Woche fällt der Startschuss für ein gemeinsames Projekt von AG Kino-Gilde, Bundesverband kommunale Filmarbeit und HDF Kino. Der Online-Lehrgang zum digitalen Marketing im Kino soll dabei den Auftakt zu einer Reihe gemeinsamer Initiativen bilden, mit denen die Verbände die Kinos bei der Bewältigung der Coronapandemie unterstützen und für die Zukunft stärken wollen.

Die viermonatige Weiterbildung richtet sich an alle Kinoschaffenden, die ins lokale Marketing involviert sind und soll dabei nicht nur Basiswissen vermitteln, sondern insbesondere in den Workshops praxisbezogene Beispiele geben. Das von der BKM im Rahmen von "Neustart Kultur" geförderte Projekt basiert auf einer Online-Lernplattform, die vom schwedischen Kinoverband Biografcentralen entwickelt und erprobt wurde. Sie beinhaltet vier Module, die von Online-Seminaren begleitet werden, in denen das Gelernte besprochen und an praktischen Beispielen vertieft werden soll. Durchgeführt werden Die Seminare werden vom Team der Initiative "ZurückinsKino" durchgeführt.

Insgesamt sollen in diesem Jahr drei Runden durchgeführt werden, zu denen sich jeweils bis zu 40 Personen anmelden können, die erste Runde startet am 8. April. Es wird ausdrücklich empfohlen auch Teams aus Kinobetrieben anzumelden. Der Kurs ist demnach so konzipiert, dass aus dem vermittelten, theoretischen Wissen in Aufgaben und Todos eine Anwendung auf die lokale Strategie des eigenen Kinos entwickelt werden kann. Dies sei in Kombination mit der Vernetzung mit anderen Teilnehmer:innen in den Live-Workshops vor allem als Teamwork sinnvoll. Dafür gibt es auf den Grundpreis von 270 Euro pro Person ebenso Rabatte wie für Teilnehmer:innen unter 30 Jahren.

Die Anmeldung erfolgt über die Websites der Verbände, dort finden sich auch weitere Informationen.