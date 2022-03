Arthouse-Kinocharts: Führungswechsel

Pedro Almodovars Venedig-Eröffnungsfilm "Parallele Mütter" hat Karoline Herfurths "Wunderschön" an seinem Startwochenende an der Spitze der Arthouse-Kinocharts abgelöst.

Parallele Mütter" ist an seinem Startwochenende der Sprung auf Platz eins der von Comscore und der AG Kino ermittelten Arthouse-Kinocharts gelungen. Pedro Almodovars Venedig-Eröffnungsfilm verdrängte die Spitzenreiter der vergangenen fünf Wochen, Karoline Herfurths Wunderschön", auf die Zwei, gefolgt vom Zweitplatzierten der Vorwoche, Kenneth Branaghs Belfast", und einem weiteren Neustart, dem Dokumentarfilm Der Schneeleopard" von Marie Amiguet und Vincent Munier.

Auf der Zehn hat Ridley Scotts House of Gucci" in seiner 15. Woche den Wiedereinstieg geschafft in die Top Ten der deutschen Arthouse-Kinocharts:

1. (NEU) "Parallele Mütter", 1. Woche

2. (1) "Wunderschön", 6. Woche

3. (2) "Belfast", 3. Woche

4. (NEU) "Der Schneeleopard", 1. Woche

5. (3) Tod auf dem Nil", 5. Woche

6. (4) Licorice Pizza", 7. Woche

7. (5) The Card Counter", 2. Woche

8. (7) King Richard", 3. Woche

9. (9) Der Pfad", 4. Woche

10. (-) "House of Gucci", 15. Woche

Die Arthouse-Kinocharts werden erstellt von Comscore und der AG Kino-Gilde und bilden die Hitliste der Filme nach Besucherzahlen in den Mitgliedskinos des Verbands ab.