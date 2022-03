Rebranding: Odeon Entertainment stellt Gleichstellung und Diversität in den Fokus

Leonine Studios benennt sein Produktionsunternehmen Odeon Entertainment in Madame Zheng Production um und richtet es neu aus. Wie das Unternehmen heute mitteilt, wolle man künftig "emotionale, wertschätzende und ebenso unterhaltsame wie relevante Non-Fiction-Inhalte" entwickeln und produzieren und dabei Gleichstellung und Diversität vor und hinter der Kamera in den Fokus stellen.

Dies schlägt sich auch in der neuen Geschäftsführung des Unternehmens nieder. So wird der langjährige Geschäftsführer von Odeon Entertainment, Martin Schneider, die Geschäfte der Madame Zheng Production künftig zusammen mit Tina Wagner und Nina Etspüler führen. Wagner, die zuvor bei RedSeven Entertainment als Produzentin und Executive Producerin tätig war, übernimmt dabei den Vorsitz der Geschäftsführung. Nina Etspüler übernimmt ihren neuen Posten zusätzlich zu ihren Aufgaben als Co-Head of Entertainment bei Leonine Studios und Geschäftsführerin der ebenfalls zu Leonine gehörenden Produktionsfirma i&u TV.

Fred Kogel, CEO und Co-Head of Entertainment der Leonine Studios: "Schon seit Nina Etspülers Start im Januar 2021 verfolgen wir gemeinsam das Ziel, eine Produktionsmarke zu etablieren, die vor und hinter der Kamera für Gleichstellung und Diversität eintritt, um dieses für Leonine Studios wesentliche Thema seiner Unternehmenskultur fest im Produzentenmarkt zu verankern. Gerade im Entertainment-Bereich gibt es großen Nachholbedarf, deshalb wollen wir Gleichstellung und Diversität bewusst fördern. Ich freue mich sehr, dass wir unser Vorhaben nun mit so einer profilierten und talentierten Kollegin wie Tina Wagner in die Tat umsetzen können. Madame Zheng Production ergänzt sich perfekt mit unseren bestehenden Entertainment-Marken i&u TV und SEO Entertainment. In Summe deckt Leonine Studios nun ein noch breiteres Spektrum innerhalb der Non-Fiction Produktion ab. Das wird für unseren Geschäftsbereich Leonine Production weiteres Wachstum generieren."