Einschaltquoten: Starker ZDF-Montagskrimi

Mit 6,5 Mio. Zuschauern (MA: 21,6 Prozent) lag die gestrige Folge "Geister der Vergangenheit" aus der ZDF-Krimireihe mit Lisa Maria Potthoff in der Titelrolle der Kommissarin Sarah Kohr zwar deutlich unter dem im April 2020 erzielten Bestwert der Reihe, war aber dennoch das meist gesehene Programm des gestrigen Tages. Im Ersten kam die vierte Folge der Naturdoku "Planet der Liebe" nach der "Tagesschau" (6,25 Mio. Zuschauer / MA: 21 Prozent) auf 2,61 Mio. Zuschauer (MA: 8,6 Prozent). Den anschließenden Polittalk "Hart aber fair" kam auf 2,45 Mio. Zuschauer (MA: 8,7 Prozent).

Bei den 14- bis 49-Jährigen kam die Berichterstattung über den Ukraine-Krieg in der gestrigen Primetime im Mittelpunkt des Interesses. So kam die "Tagesschau" in dieser Zielgruppe auf einen Marktanteil von 21,6 Prozent, beim "RTL Aktuell Spezial: Krieg in der Ukraine" zu Beginn der Primetime waren es 15,3 Prozent. Auf 14,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen kam im Anschluss daran das Quiz "Wer wird Millionär?".

Nur knapp an der Zehn-Prozent-Marke schrammte gestern eine Doppelfolge der RTLZWEI-Doku-Soap "Die Geissens" (9,1 bzw. 9,6 Prozent) vorbei und lag damit vor dem "Sarah Kohr"-Krimi (8,1 Prozent) und der ARD-Naturdoku "Planet der Liebe" (7,8 Prozent). 7,7 Prozent der 14- bis 49-Jährigen hatten sich gestern Abend für Harry Potter und der Stein der Weisen" bei Sat1 entschieden. Die Vox-Kuppelshow "First Dates Hotel" lag in dieser Zielgruppe mit 6,8 Prozent um knapp einen Prozentpunkt unter ihrem Vorwochenwert, die ProSieben-Serien Young Sheldon" und "United States of AI" landeten bei 6,5 und 6,2 Prozent.