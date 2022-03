Screenforce Days 2022 als virtuelles Live-Event

Die Screenforce Days haben den Termin und das Konzept für 2022 bekannt gegeben. Das Event, auf dem die TV-Sender das eigene Programm für die Werbefirmen ins schönste Licht rücken, findet vom 21. bis 23. Juni statt. Es soll ein virtuelles Live-Event werden - verbunden mit vier Abendveranstaltungen in Frankfurt (21.6.), Düsseldorf (22.6.), München und Hamburg (jeweils 23.6.), die nach zwei Jahren Corona-bedingter Unterbrechung erstmals wieder den persönlichen Austausch der Teilnehmenden ermöglichen werden.

Damit setzt Screenforce in diesem Jahr auf ein neues Konzept, das einem größtmöglichen Fachpublikum tagsüber die digitale Teilnahme an den Screenings und den hochkarätig besetzten Talk-Runden ermöglicht und abends auf lokaler Ebene die Gelegenheit für gute Gespräche bietet, heißt es in der Mitteilung am Dienstag. Durch das Tagesprogramm wird wie immer Wolfram Kons führen.

Das Motto der Screenforce Days 2022 bleibt unverändert: "The Magic of Total Video". Im Mittelpunkt der Screenforce Days 2022 stehen die aufwändig inszenierten Programm- Screenings der Sender und Vermarkter. Ein Content-Talk, Expert*innen-Vorträge und die Präsentation der neuen Screenforce-Studie runden das Programm ab. Eine aktive Teilnahme haben bereits Susanne Kunz, Geschäftsführerin der OWM, Kerstin Niederauer-Kopf, CEO der AGF Videoforschung und Klaus-Peter Schulz, Vorstand der OMG zugesagt. Das komplette Programm wird im April kommuniziert.

Der Geschäftsführer Screenforce, Malte Hildebrandt, kommentiert: "Lineares Fernsehen, Broadcast-Streaming, Multichannel - jetzt und in Zukunft - sind die Kernthemen der diesjährigen Screenforce Days. Wir haben uns die Entscheidung für ein erneutes virtuelles Branchenevent ohne Publikum nicht leicht gemacht, aber die nach wie vor geringe Planungssicherheit für Großveranstaltungen im Hinblick auf die Pandemie ließ uns im Februar, als wir uns festgelegt haben, keine andere Wahl."

Hildebrandt weiter: "Wohlwissend, wie wichtig für unsere Branche der persönliche Austausch ist, haben wir uns in diesem Jahr für ein dezentrales und somit überschaubareres Get-Together- Konzept entschieden und vereinen damit das Beste aus beiden Welten: Die größtmögliche Reichweite unserer Screenings verbunden mit dem Klassentreffen-Gefühl, was die Screenforce Days seit jeher ausmacht. Was die Zukunft bringt, werden wir sehen. Grundsätzlich wollen wir zu einem zentralen Live-Screening-Konzept mit Publikum zurück."

In den Jahren vor der Pandemie besuchten 2.300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Unternehmen und Agenturen das bis dahin zweitätige Vermarktungsevent. Veranstalter ist Screenforce, die Initiative der TV- und Bewegtbildvermarkter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Im Jahr 2020 fielen die Screenforce Days corona-bedingt aus, in 2021 fanden sie als ein rein virtuelles Live-Event statt.