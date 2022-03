"Minions" eröffnen Annecy

"Minions - Auf der Suche nach dem Mini-Boss" eröffnet das weltgrößte Animationsfilmfestival in Annecy am 13. Juni. Nach einer hybriden Ausgabe 2021 findet es jetzt wieder live bis zum 18. Juni statt.

Minions - Auf der Suche nach dem Mini-Boss" eröffnet das weltgrößte Animationsfilmfestival in Annecy am 13. Juni. Das Sequel zum Hitfranchise von Illumination Entertainment und Universal startet am 30. Juni in den deutschen Kinos. Der künstlerische Leiter des 1960 gegründeten Festivals, Marcel Jean, freut sich mit der Weltpremiere eine Tradition fortzusetzen. Bereits Ich - Einfach unverbesserlich" startete 2010 seine Karriere in Annecy ebenso wie die Sequels und das Spinoff Minions".

Das Festival findet nach einer hybriden Ausgabe 2021 wieder vor Ort statt. Es läuft bis 18. Juni. Der begleitende Markt MIFA läuft vom 11. bis 14. Juni.

"Minions - Auf der Suche nach dem Mini-Boss" wurde von Kyle Balda inszeniert mit Brad Ableson und Jonathan del Val als Koregisseuren und von Illumination-CEO Chris Meledandri, Janet Healy und Chris Renaud produziert.