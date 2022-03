DCM bringt Oscar-nominierten Kurzfilm "Ala Kachuu" in die Schweizer Kinos

Der 38-minütige Kurzfilm "Ala Kachuu - Take and Run" der deutschen Filmemacherin Maria Brendle ist in diesem Jahr für den Oscar nominiert. DCM wird den Film über eine junge Kirgisin, die Opfer eines Brautraubs wird, ab 17. März in die Schweizer Kinos bringen.

DCM wird den in diesem Jahr für einen Oscar nominierten Kurzfilm "Ala Kachuu - Take and Run", den die Deutschland geborene und in Zürich lebende Regisseurin Maria Brendle nach eigenem Drehbuch inszeniert hat, ab 17. März in die Schweizer Kinos bringen. Das teilt das Unternehmen jetzt mit.

Der von Nadine Lüchinger und Flavio Gerber mit ihrem Unternehmen Filmgerberei produzierte 38-minütige Kurzfilm, der bei mehr als 70 internationalen Filmfestivals bereits mehr als 40 Preise gewonnen hat, erzählt die Geschichte der 19-jährigen Kirgisin Sezim (Alina Turdumamatova), die von einem Studium in der kirgisischen Hauptstadt Bischkek träumt. Eines Tages wird sie jedoch von einer Gruppe junger Männer entführt, ins Hinterland verschleppt und dort gezwungen, einen fremden Mann zu heiraten. Weigert sie sich, drohen ihr soziale Stigmatisierung und Isolation. Hin- und hergerissen zwischen ihrem Wunsch nach Freiheit und den Beschränkungen durch die kirgisische Kultur sucht Sezim nach einem Ausweg.

Die Tradition des Brautraubs (kirgisisch: Ala Kachuu) ist in Kirgistan zwar nach dem Gesetz verboten, unter dem Deckmantel der Tradition aber noch weit verbreitet. "Als Filmemacherin will ich zur Sensibilisierung der Gesellschaft für die Rechte der Frauen beitragen und denen eine Stimme geben, die selten Gehör finden. «Mit diesem Film möchte ich auf den Brautraub aufmerksam machen und thematisieren, dass das Recht auf ein selbstbestimmtes Leben für viele Frauen noch lange keine Selbstverständlichkeit ist", sagt Maria Brendle über ihren Film, für den sie drei Jahre lang - auch in Frauenhäusern vor Ort - recherchiert hat.

DCM-Geschäftsführer Dario Suter erklärt: "Wir sind hocherfreut, 'Ala Kachuu' in unser Portfolio hochwertiger Arthousefilme aufnehmen zu können. Um in unserer sich ständig verändernden Welt gehört zu werden, müssen Filme mehr denn je inspirierend, aufrichtig und fesselnd sein. 'Ala Kachuu' ist eine dramaturgisch clevere und gleichzeitig absolut herzzerreißende Geschichte."