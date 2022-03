Kinocharts Österreich: "The Batman" rules again

Wie in Deutschland regierte auch in Österreichs Kinos "The Batman" weiter souverän. Bester Neuling war "Jackass Forever" auf drei?. Und der türkische "Bergen" glänzte mit herausragenden Locationschnitt.

Wie in Deutschland regierte auch in Österreichs Kinos The Batman" weiter souverän. Er schrieb an seinem zweiten Wochenende nur ein Minus von 29 Prozent und spielte 429.493 Euro ein. Auch Uncharted" baute nur 29 Prozent ab und kam in seiner vierten Woche auf Rang zwei auf 167.187 Euro Einspiel. Jackass Forever" komplettierte als erster Neuling die Top drei mit 138.109 Euro Einspiel. Auf Rang vier folgte der nächste Neustart und schrieb als letzter Titel ein sechsstelliges Einspielergebnis. Der Konzertfilm der K-Pop-Band BTS, "BTS - Permission to Dance on Stage", brauchte nur 30 Locations dafür. Auf Rang fünf stieg die türkische Produktion Bergen" ein, die zwar kein sechsstelliges Ergebnis verzeichnen konnte, aber ebenfalls einen herausragenden Schnitt verzeichnete. Auf den Rängen acht und zehn folgten die nächsten Neulinge, die romantische Komödie Küss mich, Mistkerl!" mit einem Einspiel von 37.702 Euro Einspiel und Pedro Almodovars Parallele Mütter" mit 29.457 Euro Einspiel.

Die österreichische Top Ten