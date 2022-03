Media for Europe erhöht Anteil an ProSiebenSat.1 auf mehr als 25 Prozent

Laut eigener Aussage hält das international agierende Unternehmen Media for Europe direkt oder indirekt jetzt mehr als 25 Prozent der Stimmrechte bei ProSiebenSat.1. Dahingehend wird jetzt die Novelle des Bayerischen Mediengesetzes spannend.

Media for Europe, das lange Zeit als Medienunternehmen unter dem Namen Mediaset firmierte, hat am Montag bekannt gegeben, dass es sich über direkte und indirekte Stimmrechte mehr als 25 Prozent von ProSiebenSat1 gesichert habe. Bei 25,1 Prozent liegt bei Aktien dotierten Unternehmen bekanntermaßen die Sperrminorität für wichtige Entscheidungen.

Die Genehmigung dafür hatte sich Media for Europe offenbar laut eigener Aussage Anfang des Monats beim Bundeskartellamt in Bonn eingeholt. Das wiederum erklärt auch den Schritt des Bayerischen Landtags, der vor wenigen Tagen eine "Novelle des Bayerischen Mediengesetzes zur langfristigen Sicherung der Unabhängigkeit und Vielfalt des privaten Rundfunks" verabschiedete, wonach die Bayerische Landeszentrale für neue Medien im Falle einer mehr als 25 prozentigen Erhöhung eines Gesellschafters bei einem Privatsender eingreifen könne, wenn sie die Gefährdung der Informationsvielfalt sähe.

Hinter Media for Europe steht die Berlusconi-Familie. ProSiebenSat.1-CEO Rainer Beaujean äußerte mehrfach in der Vergangenheit sein Desinteresse an europäischen Fusionen, sei es mit italienischen Unternehmen wie Mediaset oder der RTL Group.