MPA sieht "rapide Markterholung"

Während die Motion Picture Association in diesem Jahr ihren 100. Geburtstag feiert, zeigt sich ihr Vorsitzender Charles Rivkin davon überzeugt, dass die Bilanz für 2021 Ausdruck des Beginns einer rapiden Erholung nach den Pandemie-bedingten Einbrüchen des Vorjahres ist. Und tatsächlich finden sich in dem knapp 70seitigen Werk wieder Gesamtzahlen, wie man sie zuletzt 2019 sah - wenn überhaupt.

Zum "Theme-Report" der MPA für 2021

Denn abseits von Pay-TV wuchs der globale Kino- und Home-Entertainment-Markt (inklusive mobiler Nutzung, aber ohne Pay-TV) im vergangenen Jahr um 24 Prozent und konnte mit insgesamt 99,7 Mrd. Dollar sogar knapp den bisherigen Rekordwert von 98,1 Mrd. Dollar aus 2019 übertreffen. Für diese positive Entwicklung zeichneten das Kino- wie auch das Digitalgeschäft verantwortlich - während das physische Geschäft den seit Jahren kontinuierlich anhaltenden Abwärtstrend fortsetzte und von rund acht Mrd. Dollar in 2020 auf nur noch 6,5 Mrd. schrumpfte. Zum Vergleich: 2017 waren weltweit noch knapp 15 Mrd. Dollar mit physischen Datenträgern umgesetzt worden.

Prozentual betrachtet gelang den weltweiten Kinomärkten nach dem ersten Pandemiejahr, das vor allem von flächendeckenden Schließungen geprägt war, natürlich der größte Sprung: Um 81 Prozent ging es gegenüber den katastrophalen 11,8 Mrd. Dollar aus 2020 nach oben, insgesamt wurden 21,3 Mrd. Dollar mit Ticketverkäufen umgesetzt. In Nordamerika fiel das prozentuale Wachstum besonders stark aus, hier konnte das Boxoffice im Jahresvergleich mehr als verdoppelt werden (4,5 Mrd. gegenüber 2,2 Mrd. Dollar in 2020). Kehrseite der Medaille: Gegenüber dem bisherigen globalen Rekord aus 2019 (42,3 Mrd. Dollar) fehlten immer noch rund 50 Prozent - wobei Deutschland dank der hiesigen Restriktionen bekanntermaßen zu den Märkten zählt, in denen noch weit mehr aufgeholt werden will.

Gegenüber dem "Ausnahmejahr" 2020 ging der prozentuale Anteil des digitalen Geschäfts an den weltweiten Umsätzen dank des deutlichen Anstiegs der Kinozahlen tatsächlich etwas zurück - von 75 auf zuletzt 72 Prozent. Allerdings nahm die Bedeutung dieses Segments natürlich grundsätzlich weiter massiv zu: In absoluten Zahlen stiegen die Umsätze von 60,7 auf 71,9 Mrd. Dollar, die Zahl der Streamingabos nahm um 14 Prozent oder 164,1 Mio. auf 1,3 Mrd. zu (nachdem die Milliardenhürde erstmals 2020 genommen worden war).

Rechnet man das (insgesamt leicht rückläufige) Pay-TV-Geschäft hinzu, addieren sich die Gesamtumsätze mit Kino, TV und Streaming für 2021 auf 328,2 Mrd. Dollar - ein Wert auf dem Niveau von 2019.

Die Zahlen aus den USA sind im Prinzip ein Spiegel der weltweiten Entwicklung, zumindest dahingehend, dass auch dort der Kino- und Home-Entertainment-Markt (inklusive mobiler Nutzung, aber ohne Pay-TV) mit einem 14prozentigen Wachstum und einem Endstand von 36,8 Mrd. Dollar den bisherigen Rekord aus 2019 (36,1 Mrd. Dollar) übertreffen konnte. Ein wichtiger Punkt: Wachstumsmotor im Home Entertainment ist in den USA laut der MPA-Bilanz das Abogeschäft. Das transaktionale Geschäft (darunter unter anderem der digitale Einzelabruf) ist demnach rückläufig - wobei PVoD-Umsätze keine Berücksichtigung fanden.

Während die auch von Rivkin ins Scheinwerferlicht gerückten aktuellen Hits Spider-Man: No Way Home" und The Batman" enorme Ausrufezeichen für eine exklusive Kinoauswertung gesetzt haben bzw. aktuell setzen, muss man doch konstatieren, dass sich im ersten Quartal sowohl in den USA wie auch hierzulande ein gewisser Blockbuster-Mangel gezeigt hat. Einzelnen Titeln mag es gelingen, die Erwartungen sogar deutlich zu übertreffen (Uncharted" darf man sicherlich dazu zählen), aber die Wochenendergebnisse machen die Lücken dann doch allzu deutlich.

Insofern wird man auch abwarten müssen, was der von Rivkin (der natürlich auch für MPA-Mitglied Netflix spricht) hervorgehobene Produktionsboom am Ende für das Kino in einer Zeit bedeutet, in der sich Studios wie Disney auch von sich erholenden Umsätzen im Familiensegment nicht davon abhalten lassen, dem Kino Filme (wie etwa zuletzt mit "Rot" den dritten Pixar-Titel in Folge) komplett zu entziehen. Wie viele von den 940 Filmen, die laut MPA 2021 in Produktion gingen (was mehr als eine Verdoppelung der Vorjahreszahl bedeutet), auf den Leinwänden landen werden (und unter welchen Bedingungen) ist offen.

Die (geschätzte!) Anzahl der in den USA exklusiv online ausgewerteten Filme blieb im vergangenen Jahr gegenüber 2020 laut MPA mit 179 auf einem stabil hohen Niveau, nachdem die Zahl zwischen 2017 und 2019 vergleichsweise langsam von 93 auf 113 gewachsen war. Tatsächlich zeigt sich übrigens, dass Filme der Bereich sind, in denen Disney+ dem Rivalen Netflix in den USA zuletzt noch komplett den Rang ablief - zumindest nach den Erhebungen von Nielsen, die Netflix, Amazon Prime, Disney+ und Hulu erfassen, allerdings nur die (Smart-)TV-Nutzung.

Denn während Netflix 2021 die nach Abrufminuten gewertete Top 10 der lizenzierten Serien im Stream komplett belegte (mit Criminal Minds" an der Spitze) und in der Rangliste der Originalserien, die von "Lucifer" noch vor Squid Game" angeführt wurde (mit der "Great British Baking Show" auf Rang 3...), lediglich auf Platz 10 noch Hulu mit The Handmaid's Tale" auftaucht, konnte Netflix in den Top 10 der gestreamten Filme nur zwei Titel platzieren: Red Notice" auf Platz 5 und Mitchells vs auf Rang 9. Der Rest ging dort an Disney+.

Gerade diese Liste offenbart übrigens ein paar veritable Überraschungen: Der angebliche PVoD-Hit Black Widow" taucht in der Liste der größten Streaming-Erfolge nicht auf - während der von den Kino-Leinwänden abgezogene Luca" mit fast 10,6 Mrd. Streamingminuten (laut Nielsen) auf eine fast doppelt so hohe Abrufzeit kommt wie Netflix' "Red Notice". Ebenfalls bemerkenswert: Mit knapp neun Mrd. Streaming-Minuten steht auf Platz 2 der Hitliste Vaiana". Zweitpopulärster Film-Inhalt auf Disney+ war im vergangenen Jahr gemäß dieser Erfassung also ein Katalogtitel, der Jahre zuvor im Kino fast 650 Mio. Dollar einspielen durfte.

Dabei muss "Vaiana" auch mehr Sehminuten gesammelt haben als jegliche Original-Serie für Disney+, darunter die zweite Staffel von The Mandalorian" - ansonsten hätte man entsprechende Titel in der Topliste der Streaming-Serien gefunden. Diese beginnt bei den Originalserien bei knapp 8,6 Mrd. Minuten und endet bei 18,3 Mrd., während die Range bei den lizenzierten Serien innerhalb der Top 10 von knapp 14,7 bis 33,9 Mrd. Minuten reicht - allerdings in der Regel auch mit deutlich mehr Episoden pro Serie.

Ebenfalls auf den Toppositionen bei den Streaming-Filmen finden sich die Kinoerfolge "Die Eiskönigin" und Die Eiskönigin 2", die zusammen mehr als 2,7 Mrd. Dollar in den Kinos einspielten, bevor sie auf Platz 4 bzw. 6 der im Streaming nachgefragtesten Filme des vergangenen Jahres in den USA avancierten.