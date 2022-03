Keynote Speaker und Ehrengäste der Lille Dialogues

Series Mania hat für die Lille Dialogues am 24. März, dem eintägigen Mediengipfel während des Series Mania Forum, die Ehrengäste, Keynote Speaker und Panel-Teilnehmer*innen bekannt gegeben. Die Lille Dialogues stehen dieses Jahr unter dem Motto, die audiovisuelle Industrie mit Kreativität zu befähigen.

Einer der größten Ehrengäste ist European Commissioner for Competition and Executive Vice-President for a Europe fit for the Digital Age, Margrethe Vestager. Keynote Speaker sind unter anderem President & CEO International Networks, Studios and Streaming Paramount (USA), Raffaele Annecchino, Beta-Film-CEO Jan Mojto, Head of European Originals, Amazon Studios, Georgia Brown und President WarnerMedia EMEA & Asia, Priya Dogra.

Einige der Panels sind wie folgt besetzt:

- INVESTING IN TALENT: HOW TO DRIVE NEW NARRATIVES

Mo Abudu, CEO, EbonyLife Media (Nigeria)

Romain Bessi, CEO, Newen Studios (France)

Young-kyu Kim, CEO, Studio Dragon (Korea)

- AUDIOVISUAL SHOOTING LOCATIONS: A CREATIVE BREAKTHROUGH

Caroline Cooper, COO, Sky Studios (United Kingdom)

Chiara Sbarigia, President, Cinecittà (Italy)

Edith Sepp, CEO, Estonian Film Institute and Vice-President, EFAD (Estonia)

Godefroy Vujicic, CEO, Pictanovo (France)

Hsiao-Ching Ting, Chairperson, Taiwan Creative Content Agency (Taiwan)

- COLLABORATING ACROSS BORDERS

Gina Nieri, Executive Board Member, MFE - Media for Europe (Italy)

Bruno Patino, CEO, Arte (France)

Jens Richter, CEO International, Fremantle (United Kingdom)

Moritz von Kruedener, Managing Director, Beta Film (Germany)

WRITING AT THE HEART OF IT ALL!

Pieter Bart Korthuis, Screenwriter/Director (Netherlands)

Pascal Rogard, CEO, SACD (France)

Marie Roussin, Screenwriter (France)

Stefano Sardo, Writer, Director, Producer and Head of Italian Author's Guild 100autori (Italy)

PRIVATE EQUITY FINANCING: A SOLUTION TO PRESERVE THE INDEPENDENCE OF OUR SECTOR?

Mariela Besuievsky, Producer, Tornasol (Spain)

Jorge Sanz Gonzalez, Mandate Manager, EIF - European Investment Fund (Luxembourg)

Caroline Houben, Producer, Paragon (France)

Sebastian Raybaud, CEO, Anton Capital (France)

Hier finden Sie das gesamte Programm der Lille Dialogues. Das Festival Series Mania findet vom 18. bis 25. März statt, das Series Mania Forum ist vom 22. bis 24. März ebenso in Lille.