Mip-TV-Keynote zum internationalen Start von HBO Max

Johannes Larcher, Head of HBO Max International, wird bei der TV-Messe in Cannes Anfang April eine Keynote halten.

Neben Wayne Garvie, President, International Production von Sony Pictures Television, und Jane Tranter, Gründerin der Produktionsfirma Bad Wolf, wird auch Johannes Larcher, Head of HBO Max International eine Keynote bei der TV-Messe Mip-TV in Cannes halten. Das gab der Messeveranstalter RX France (ehemals Reed Midem) jetzt bekannt.

"Larcher gesellt sich zu einer außergewöhnlichen Reihe von Führungskräften von Studios, Medienunternehmen der nächsten Generation, weltweit agierenden Produktionsunternehmen, Filmemachern und jetzt auch weltweiten Streamingplattformen, die ihre Einblicke auf diesem Frühlingsmarkt teilen", erklärt Mip-TV-Direktorin Lucy Smith.

Larcher werde in seiner Keynote den Start der Streamingplattform HBO Max in insgesamt 61 Territorien außerhalb Nordamerikas thematisieren. Außerdem wird er Einblicke gewähren in die Streamingstrategie von WarnerMedia und auf weitere Branchenthemen und -trends eingehen, gab RX France jetzt bekannt.

"HBO Max verfügt durch seine beliebten neuen Titel, hohes Abonnentenwachstum und den Start in neuen Märkten über eine hohe Eigendynamik. Ich freue mich darauf, auf der Mip-TV über die Strategie von HBO Max und die Trends in der weltweiten Unterhaltungsbranche zu sprechen", erklärt Johannes Larcher.

Nach einer Corona-bedingten Pause findet die Mip-TV in diesem Jahr von 4. bis 6. April wieder vor Ort in Cannes statt. Nach Angaben der Organisatoren haben bis dato rund 120 Unternehmen und Führungskräfte aus mehr als 50 Ländern ihr Kommen zugesagt.