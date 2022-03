Benedict Cumberbatch will Ukraine-Flüchtlinge bei sich aufnehmen

Am Rande der Verleihung der BAFTA Awards erklärte Benedict Cumberbatch, dass er im Rahmen der heute startenden staatlich unterstützten Initiative "Homes for Ukraine" Flüchtlinge aus der Ukraine bei sich aufnehmen wolle.

Im Rahmen der heute startenden staatlich unterstützten Initiative "Homes for Ukraine" will Benedict Cumberbatch Flüchtlinge aus der Ukraine bei sich aufnehmen. Am Rande der Verleihung der BAFTA Awards, bei der Cumberbatch einen Sticker in den ukrainischen Landesfarben am Revers seiner Smokingjacke trug, erklärte er: "Wir alle müssen mehr tun, als nur einen Sticker zu tragen. Wir müssen spenden, wir müssen Druck auf die Politiker machen, damit sie hier eine Art von sicherem Hafen für die leidenden Menschen schaffen (...) Es gibt eine Rekordzahl von Menschen, die die Leute freiwillig mit zu sich nach Hause nehmen, und ich hoffe, ein Teil davon werden zu können."

Im Rahmen der Initiative "Homes for Ukraine" werden Menschen, die Ukraine-Flüchtlinge bei sich aufnehmen, bis zu sechs Monate lang mit 350 Pfund (rund 420 Euro) pro Monat unterstützt.

In Großbritannien sind Flüchtlinge aus der Ukraine, im Gegensatz zu den Staaten der Europäischen Union, nicht von der Visumspflicht befreit. Enver Solomon,CEO des britischen Flüchtlingsrats, macht dies fassungslos: "Wir sind sehr beunruhigt darüber, dass Menschen aus der Ukraine immer noch nicht als Flüchtlinge anerkannt werden und ein Visum beantragen müssen, wenn sie doch einfach nur Schutz suchen. Das neue Programm verfehlt das Ziel, es jedem Ukrainer, vor allem aber Kindern, die alleine sind, zu ermöglichen, Sicherheit in Großbritannien und den Zugang zu der Unterstützung, die sie dringend brauchen, zu bekommen."