Julia Weigl zu Diversität und Teilhabe: "No more words, but more action!"

Noch diese Woche kann man sich anmelden für die vom Filmfest München organisierte Tagung "Sehen und gesehen werden", in der vom 25. bis 27. März in Tutzing die Themen Diversität und Teilhabe in all ihrer Vielfalt beleuchtet werden. Mit-Initiatorin Julia Weigl erzählt, welche Idee hinter der Veranstaltung steht.

Wie kamen Sie auf die Idee zu der Tagung? Wie hat sie Form angenommen?

JULIA WEIGL: Wir haben uns sehr gefreut, als die Kolleginnen der Evangelischen Akademie Tutzing bereits im Frühling 2021 mit der Idee auf uns zu kamen, gemeinsam eine Tagung zu organisieren. Wir zögerten nicht lange: Uns war es schon seit einiger Zeit ein Anliegen, den passenden Zeitpunkt und Ort zu finden, um uns dem Thema Teilhabe im Film anzunähern. Für uns als Filmfest München ist es das erste Mal, dass wir außerhalb unseres regulären Festivalzeitraums, ob Filmfest München oder Filmschoolfest Munich, ein komplettes Veranstaltungswochenende organisieren, das sich primär an die deutsche Filmbranche richtet. Da haben wir mit der Evangelischen Akademie Tutzing natürlich den perfekten Ort und Partner gefunden, denn kaum eine Institution im Münchner Raum steht mehr für offene Dialoge und zugewandte Begegnungen als dieser geschichtsträchtige Ort. Zudem gibt uns dieses umfangreiche Wochenende die Möglichkeit, Diversität und Teilhabe im Film aus vielen unterschiedlichen Blickwinkeln zu betrachten - und es nicht nur in einem schnellen Panel "abzufrühstücken".

Wie wurde das Programm zusammengestellt? Wie haben Sie die Sprecher und Gäste ausgesucht?

JULIA WEIGL: Die erste große Fragestellung war: Wollen oder können wir das komplette Spektrum von Teilhabe im Film abbilden, sprich: möglichst vielen Aspekten von Diversität eine Plattform bieten? Da wurde uns schnell klar, dass dies utopisch ist und unserem Ansatz auch gar nicht entsprechen kann. Wir wollen in Tutzing in die Tiefe gehen, zuhören, analysieren, Lösungsideen formulieren. Deshalb haben wir uns frühzeitig mit unterschiedlichen Plattformen und Partnern ausgetauscht, von der Evangelischen Akademie Tutzing über die Queer Media Society bis zur MaLisa Stiftung, aber eben auch mit vielen BiPoC-Filmschaffenden beziehungsweise Branchenvertreter:innen, die sich seit Jahren für mehr Sichtbarkeit und Teilhabe innerhalb der deutschen Film- und Fernsehlandschaft engagieren. Denn genau darum ging es uns von Anfang an: Wir wollten nicht als Filmfest München von oben herab ein Programm kuratieren, sondern mit so vielen Expert:innen wie möglich bereits im Entstehungsprozess zusammenarbeiten. Eine Dokumentation hat uns dabei besonders inspiriert: die 3sat-Produktion "Kino Kanak" von Memo Jeftic und David Assmann, die bereits im Jahr 2020 entstanden ist. Das darin abgebildete Stimmengewitter, die lebendige Tonalität und Verspieltheit haben uns überzeugt, dass wir gemeinsam mit Memo Jeftic postmigrantische Perspektiven und deren Teilhabe im (deutschen) Film für unsere Tagung als zentrales Thema setzen wollen. Bei diesem Diversitätsaspekt wurde in den vergangenen Monaten einiges angesprochen und angestoßen, manches bereits umgesetzt, aber vieles bleibt in den kommenden Jahren noch zu tun. Und genau da wollen wir ansetzen - bezugnehmend auf Initiativen, die sich seit langem um gerechtere Teilhabe im deutschen Film bemühen, wie etwa die Vielfalt im Film, MaLisa Stiftung, Pro Quote, Queer Media Society.

Was erhoffen Sie sich von der Tagung?

JULIA WEIGL: Zunächst wollen wir mit der Tagung einen produktiven, offenen und einander zugewandten Raum für Dialog und Austausch herstellen, in dem unterschiedlichste Filmschaffende, Produzent:innen, Vertreter:innen der Filmförderungen, Vertreter:innen von Sendern sowie drei Kolleginnen des British Film Institute zusammenkommen. Wir wollen darüber sprechen, was sich in Bezug auf postmigrantische Perspektiven in den letzten Jahren im deutschen Film und Fernsehen bereits getan hat, aber vor allem auch, was sich in Zukunft noch tun muss. Unterschiedliche Panels sollen die Gesprächsgrundlage bilden und die Thematik auch in einen gesellschaftlichen Rahmen einordnen, was dann in den vier angebotenen Workshops vertieft und analysiert werden soll. Am letzten Tag wollen wir den Versuch unternehmen, bereits erste Handlungsschritte zu formulieren. Natürlich sind wir uns dieser kleinen Utopie bewusst, mit ganz konkreten Ergebnissen aus unserer Tagung herauszugehen. Aber wir wollen als Zielsetzung erste Ansätze gestalten, die in den darauffolgenden Monaten weiterentwickelt und im Rahmen des Filmfest München (23. Juni bis 2. Juli 2022) aufgegriffen und weitergedacht werden können. Ganz konkret erhoffen wir uns von dieser Tagung neue Allianzen, neue Ideen und ganz salopp haben wir das mal so formuliert: No more words, but more action!

Auf welche Programmpunkte freuen Sie sich am meisten?

JULIA WEIGL: Das ist eine sehr schwierige Frage. Um ehrlich zu sein: auf alle einzelnen Programmpunkte. Wir haben im Hintergrund versucht, wirklich allen Beteiligten zuzuhören und ihren Input in unser Programm einfließen zu lassen. So konnten wir nun eine wirklich vielfältige Mischung aus Panels, Keynotes, Gesprächen, Workshops und Filmvorführungen zusammenstellen. Natürlich sind wir begeistert, dass wir gleich drei Kolleginnen vom British Film Institute bei uns begrüßen dürfen - neben Mia Bays, der Direktorin des British Film Funds, werden auch Melanie Hoyes, Industry Inclusion Executive am BFI, und Agnieszka Moody, Head of Industry and International Policy, zu uns stoßen. Bereits hier freuen wir uns über eine internationale Perspektive und neue Allianzen hier im Süden Deutschlands, die wir auch in den Filmfest-Sommer weiterdenken wollen - so viel sei an dieser Stelle schon verraten. Aber am meisten begeistert es uns natürlich, dass wir so viele unterschiedliche Gäste für unsere Tagung gewinnen konnten, von diversen Filmschaffenden, über Produzent:innen, Förderer und Sendervertreter:innen. Da erhoffen wir uns viele - formelle wie auch informelle - inspirierende Gespräche am wunderbaren Starnberger See.

Wie sehen Sie generell die Entwicklung in den Bereichen Diversität und Teilhabe in der deutschen Filmindustrie? Was kann man als Filmfestival nachhaltig tun?

JULIA WEIGL: Zunächst müssen wir feststellen, dass in den letzten Jahren unheimlich viel in Bewegung gebracht wurde. Das liegt natürlich am gesellschaftlichen Wandel und dass es immer schwieriger wurde, unangenehmen Themen komplett aus dem Weg zu gehen. So haben sich viele wichtige Initiativen gegründet, die hart daran arbeiten, dass sich unsere Filmbranche endlich verändert. Doch muss man sagen, dass wir in Deutschland - im Kontrast zum Vereinigten Königreich etwa, um hier bei unserem internationalen Partner zu bleiben - ziemlich hinterherhinken. Auch deshalb ist es umso wichtiger, dass Festivals sich aktiv einbringen und Teil dieses Veränderungsprozesses sind. Nachhaltigkeit ist da genau das richtige Stichwort! Uns geht es als Filmfest München nicht darum, auf der Brisanzwelle Diversität mitzuschwimmen. Wir wollen vielmehr nachhaltig auch unsere eigenen Strukturen hinterfragen und uns institutionell sowie als Plattform dem Thema aus unterschiedlichen Perspektiven öffnen. Das Tagungswochenende in Tutzing vom 25. bis 27. März ist da ein erster Schritt, den wir im kommenden Sommer beim Filmfest München wieder aufgreifen und verlängern wollen.

Die Fragen stellte Thomas Schultze.