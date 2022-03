Foto des Tages: "Die Häschenschule - Der große Eierklau" feiert Premiere

Kino

Kleine und große Hasenfans strömten am vergangenen Sonntag in das Zeise Kino in Hamburg zur Deutschlandpremiere von "Die Häschenschule - Der große Eierklau". Mit dabei waren Sprecher Noah Levi (Hasenjunge Max) sowie Regisseurin Ute von Münchow-Pohl, Produzent Dirk Beinhold (Akkord Film) und die Co-Produzenten Sebastian Runschke (SERU Animation), Kris Staber und Dunja Bernatzky (arx anima), die von den Gästen bei ihrem Bühnenauftritt mit tosendem Applaus bedacht wurden. Begeistert zeigten sich auch die zahlreichen prominenten Gäste, darunter auch Popsänger Sasha. Leonine Studios bringt den Film am 17. März in die Kinos. Das Foto zeigt (v.l.n.r.): Jutta Bose (Leonine Studios), Dirk Beinhold, Noah Levi, Ute von Münchow-Pohl, Dunja Bernatzky, Kris Staber, Sebastian Runschke und Dr. Jan Asmus (MOIN Filmförderung). Foto: Leonine Studios (PR-Veröffentlichung)