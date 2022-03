"X" eröffnet Fantasy Filmfest Nights 2022

Ti Wests X" wird die diesjährigen Fantasy Filmfest Nights, die von 31. März bis 3. April sowie von 7. bis 10. April in insgesamt sieben deutschen Städten stattfinden werden, eröffnen. In einem der nach Festivalangaben "heiß erwartetsten Horrorfilme des Jahres" reist ein junges Filmteam im Jahr 1979 nach Texas, um dort seinen ersten Film, einen Porno, zu drehen. Sie stoßen dort auf unerbittlichen Widerstand der zurückgezogen Lebenden älteren Bevölkerung und ihr Businesstrip wird zu einem Kampf um Leben und Tod. Capelight Pictures startet "X" am 5. Mai in den deutschen Kinos.

Abschlussfilm der Fantasy Filmfest Nights ist Mimi Caves Debütfilm "Fresh", der in Sundance seine Weltpremiere gefeiert hatte. Der "verstörende Dating-Albtraum", wie ihn das Festival bezeichnet, startet am 15. April bei Disney+.

Das Programm der Fantasy Filmfest Nights umfasst außerdem die Debütfilme von Hanna Bergholm (Hatching"), Charlotte Colbert ("She Will") und Kate Dolan ("You Are Not My Mother") sowie die neuen Filme von Dario Argento (Dark Glasses"), Ouentin Dupieux ("Incredible But True") und des russisch-ukrainischen Filmemachers Kirill Sokolow ("No Looking Back").

Die Fantasy Filmfest Nights finden von 31. März bis 3. April in Hamburg (Savoy), München (Cinema), Köln (Residenz Astor Lounge) und Frankfurt (Harmonie) sowie von 7. bis 10. April in Berlin (Kino in der Kulturbrauerei), Nürnberg (Cinecittá) und Stuttgart (EM Innenstadtkinos) statt.

Mehr zum Festivalprogramm unter www.fantasyfilmfest.com.