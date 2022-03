Janis Rebecca Rattenni gibt "Tatort"-Debüt mit Boerne/Thiel

Seit vergangener Woche laufen die Dreharbeiten für den 42. "Tatort" aus Münster. In "Recht, wem Recht gebührt" (AT) muss Axel Prahls Kommissar Thiel den Mord an einem jungen Anwalt klären, zu dessen Mandanten ein Mafiaboss zählte. Derweil wird Jan Josef Liefers als Boerne in einen anderen Fall verstrickt. Ein alter Freund, bei dessen Verabschiedung in den Ruhestand er gerade noch die Rede hielt, wurde entführt. Seine Frau will die Polizei nicht einschalten und bringt Boerne in einen Gewissenkonflikt.

Das Drehbuch stammt von Benjamin Hessler, der u.a. zu den Teams von Mord mit Aussicht" und 4 Blocks" zählte und bereits den Münsteraner "Tatort: Es lebe der König" schrieb. Regie führt Janis Rebecca Rattenni, die frühere Schauspielerin (Unter uns") hat zuletzt den Auftakt zur "Flensburg-Krimi"-Reihe und eine Folge "Kommissar Dupin" inszeniert und gibt nur ihr "Tatort"-Debüt. Die Bildgestaltung übernimmt Victor Voß.

Neben der weiteren Stammbesetzung um ChrisTine Urspruch , Björn Meyer, Mechthild Großmann und Claus-Dieter Clausnitzer wirken Jan Georg Schütte, Proschat Madani, Claudio Caiolo, Hendrik Heutmann, Uwe Rohde, Katja Danowski und Hadi Khanjanpour mit.

Produziert wird dieser "Tatort" von Filmpool Fiction (Produzentin: Iris Kiefer) im Auftrag des WDR, für den Sophie Seitz die redaktionelle Verantwortung innehat. Die Dreharbeiten laufen noch bis 7. April. Gedreht wird in Münster, Köln und Umgebung.

Das Tatort-Team aus Münster feiert in diesem Jahr 20. Geburtstag. Am 20. Oktober 2002 löste Kommissar Frank Thiel zusammen mit dem Rechtsmediziner Prof. Karl-Friedrich Boerne seinen ersten Fall "Der dunkle Fleck" in Münster. "Recht, wem Recht gebührt" soll noch im Jubiläumsjahr im Ersten zu sehen sein.