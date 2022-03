"The Batman" auf dem Weg zur halben Milliarde

Nach seinem zweiten Wochenende hat "The Batman" weltweit schon mehr als 460 Mio. Dollar eingespielt - und am kommenden Freitag startet er in China.

Mit 66 bzw. 66,6 Mio. Dollar war das Wochenendeinspiel von The Batman" in den USA sowie außerhalb Nordamerikas am vergangenen Wochenende nahezu identisch. Insgesamt steht das Superheldenabenteuer mit Robert Pattinson in der Hauptrolle nach seinem zweiten Wochenende in Nordamerika bei 238,5 Mio. Dollar, außerhalb bei 224,7 Mio. Dollar - weltweit beträgt das Einspiel bis dato also 463,2 Mio. Dollar. Die halbe Milliarde sollte spätestens am kommenden Wochenende voll werden, wenn "The Batman" auch in China startet.

Am vergangenen Wochenende war "The Batman" u.a. in Japan an den Start gegangen und lag mit 3,2 Mio. Dollar im Bereich der dortigen Startzahlen von Black Widow" und The Dark Knight Rises" und über den japanischen Startzahlen von The Dark Knight" und Dune".

Erfolgreichstes "Batman"-Territorium außerhalb Nordamerikas ist nach wie vor Großbrtainnen (35 Mio. Dollar), gefolgt von Mexiko (20,2 Mio. Dollar) und Australien (16,7 Mio. Dollar).

In Deutschland ist er mit rund 870.000 Kinobesuchern bereits der vierterfolgreichste Start des Jahres 2022.