Dennis Schanz zu Iconoclast Films Germany: "Der logische nächste Schritt"

Der neue Co-Geschäftsführer Dennis Schanz von Iconoclast Films Germany spricht exklusiv bei Blickpunkt:Film über die Vorteile und Pläne des neu gegründeten Joint Venture seiner und Luis Singers StickUp Filmproduktion mit Iconoclast. Er gibt auch einen Einblick in die Produktion der ZDFneo-Serie "Doppelhaushälfte", die heute um 21.45 Uhr linear startet.

Was versprechen Sie sich von dem Joint Venture zwischen Ihrer StickUp Filmproduktion und Iconoclast zum neuen Produktionsunternehmen Iconoclast Films Germany?

DENNIS SCHANZ: Für uns ist das der logische nächste Schritt, um die eigene Marktposition zu stärken, in einem größeren Konstrukt mit mehr Budget zu arbeiten und auf Strukturen und Netzwerke aufzubauen, die bereits bestehen. Für Luis Singer und mich war es attraktiv, solch eine Partnerschaft mit einer Firma einzugehen, die groß und international und gleichzeitig unabhängig ist und uns totalen kreativen Handlungsfreiraum gewährleistet. Das gepaart mit dem Image der Marke Iconoclast, die im internationalen Werbefilm- und Musikvideobereich für mich einen absoluten Vorreiterstatus hat. Und auch im Film- und Serienbereich hat Iconoclast bereits mit internationalen Ausnahmetalenten und Visionären wie Harmony Korine, Romain Gavras, Gus Van Sant oder Julian Schnabel zusammengearbeitet. Das ist eine Art von Film- und Kinoverständnis, was sehr mutig und anders ist. Wir sehen es als positive Herausforderung, uns nun mit der neuen Firma in diesem Kontext zu bewegen. Zudem sehen wir in unserer Co-Geschäftsführerin und Mitgesellschafterin Swantje Rummel und unseren weiteren Mitgesellschaftern Jan Dressler, Nils Schwemer und Nicolas Lhermitte von Iconoclast die idealen Partner, um in den nächsten Jahren aufregende neue Projekte an den Start zu bringen.

Wer würde schon bei Harmony Korine, dem Menschen, der der Welt "Spring Breakers" schenkte, Nein sagen.

DENNIS SCHANZ: Ob wir jetzt aus Deutschland heraus sofort das nächste Projekt mit Harmony Korine oder Romain Gavras machen, ist eher unwahrscheinlich - aber die Türen stehen zumindest offen. Die internationale Ausrichtung von Iconoclast, mit Büros in Paris, London und L.A. ist für uns jedenfalls super interessant. Gleichzeitig tummeln sich im Werbe- und Musikvideobereich unglaublich spannende Talente, zu denen Iconoclast eine enge Verbindung hat. Faraz Shariat zum Beispiel, der mit "Futur Drei" einen der tollsten Filme aus Deutschland der vergangenen Jahre gemacht hat, wurde bereits früh von Iconoclast gefördert. Wenn visionäre Musikvideo- und Werbefilm-Regisseur*innen Film- oder Serienprojekte machen, die vom Drehbuch her gut durchdacht sind und Substanz haben, können da große Dinge entstehen.

Und eines der ersten Projekte von Iconoclast Germany Films wird potenziell die zweite Staffel "Doppelhaushälfte" für ZDFneo sein, die sich schon in der Entwicklung befindet?

DENNIS SCHANZ: Genau, es gibt bereits einen Drehbuchauftrag für die zweite Staffel und mein Co-Autor Christoph Mushayija Rath und ich sind schon wieder fleißig am schreiben. Wir hoffen natürlich, dass die "Doppelhaushälfte" gut aufgenommen wird und die Leute die erste Staffel gerne und auch zahlreich gucken. Sobald das grüne Licht da ist, werden wir zeitnah wieder in die Produktion gehen und die zweite Staffel drehen. Für uns lebt eine Sitcom auch total davon, dass es immer wieder Nachschub gibt und einem die Figuren ans Herz wachsen können.

Nach einem noch größeren Iconoclast-Films-Germany-Projekt klingt Ihre Miniserie "Recht und Freiheit". Was kann man sich darunter vorstellen?

DENNIS SCHANZ: Das ist ein weiteres Projekt, für das es bereits einen Drehbuchauftrag von einem Sender gibt und wir momentan im Writers Room zusammensitzen. Das Format realisieren wir gemeinsam mit der Studio Zentral. Das wird spannend, mutig und politisch. Etwas ganz anderes als unsere Netflix-Serie "Skylines" oder unsere Sitcom "Doppelhaushälfte". Ansonsten haben wir noch viele weitere Projekte in der Entwicklung, unter anderem mit Maryam Zaree, Christian Zübert und Jan-Eric Mack. Wir legen viel Wert darauf, unsere Stoffe behutsam zu entwickeln, bevor wir damit rausgehen. Es ist uns wichtig, für jedes Projekt immer die richtigen Partner zu finden und das passende Zuhause.

Sie erwähnten, dass Iconoclast schon "Futur Drei" mitproduzierte. Wäre es da perspektivisch auch interessant, dass der sehr aufregende Filmemacher Faraz Shariat mit Iconoclast Films Germany weiter zusammenarbeitet?

DENNIS SCHANZ: Mit Faraz Shariat haben wir eine gute Verbindung - auch durch unseren Mitgesellschafter Nils Schwemer, der "Futur Drei" mit Iconoclast koproduziert hat. Ich denke, es zeichnet uns sowieso aus, dass wir mit unseren Regie- und Drehbuchtalenten eng zusammenarbeiten und ihnen ein familiäres Umfeld und ein kreatives Zuhause bieten. Die Filmemacher*innen sollen sich bei uns wohlfühlen.

Es gibt heute ein Überangebot an Serien aus der gesamten Welt. Wie ist es da um die Aufmerksamkeit bestellt, die man als ZDFneo-Serie "Doppelhaushälfte" überhaupt bekommen kann, zumal unter dieser Marke auch eine gewisse Gleichförmigkeit festzustellen ist?

DENNIS SCHANZ: Als wir unser Konzept für die Sitcom "Doppelhaushälfte" beim Sender eingereicht hatten, kannten wir die anderen ZDFneo-Formate, die vor oder neben uns entwickelt wurden, noch nicht. Aus der heutigen Perspektive lassen sich tatsächlich gewisse Ähnlichkeiten und Konstanten erkennen, die wir vor zwei Jahren an unserem Konzept noch originell fanden. Zum Beispiel der bewusst diverse Cast, der heutzutage fast obligatorisch ist. Aber meinem Koautoren Christoph Mushayija Rath und mir ging es nicht nur um Repräsentation, sondern ganz unverblümt um Konflikt- und damit auch Humorpotenziale. Also ein forcierter Culture Clash, um mit bestehenden Klischees und Vorurteilen zu spielen und sie ad absurdum zu führen - und ich bin der Meinung, dass wir dabei ein ganzes Stück weiter gehen, als man es vielleicht von einer ZDFneo Sitcom erwarten würde.

Was stand am Anfang der Serienentwicklung?

DENNIS SCHANZ: Ich habe von Anfang an die Aufgabenstellung von ZDFneo sehr ernst genommen, dass eine Sitcom gesucht wurde, die nicht nur eine bestimmte Nische, sondern ein breiteres, zielgruppenübergreifendes Publikum bedienen können soll. Wenn man sich die großen Sitcoms der Fernsehgeschichte anguckt, dann haben Serien wie "Seinfeld", "Friends" oder "Roseanne" es geschafft, ein nahezu gesamtgesellschaftliches Publikum anzusprechen und von ganz unterschiedlichen Zuschauergruppen geliebt zu werden. Dieses Potenzial hat mich fasziniert und maßgeblich zu der Idee von "Doppelhaushälfte" inspiriert. Wie kann man mit den Mitteln des Humors über bestimmte Grenzen hinaus kommunizieren? Dafür fand ich das Bild einer Doppelhaushälfte passend, weil man da auf engem Raum direkt Wand an Wand nebeneinander wohnt, aber hinsichtlich der eigenen Weltsicht und Denkmuster womöglich ganz unterschiedlich gepolt ist. Meine Großeltern wohnen in einer kleinen Doppelhaushälfte am Rande Berlins, ich kenne das Milieu ganz gut und habe das kombiniert mit der Beobachtung aus meinem direkten Umfeld, dass viele Paare und vor allem junge Familien mit Kindern die Stadt verlassen, um es im Umland ruhiger zu haben. Die zentrale Fragestellung war also, was passiert, wenn die konservativeren Normen der Provinz mit den urban geprägten, progressiveren Strömungen der Zugezogenen aufeinanderprallen. Mit dem Motiv der Doppelhaushälfte haben wir auch auf das seit einigen Jahren immer lauter werdende Narrativ der gespaltenen Gesellschaft reagiert.

Wobei sich die progressive Familie bei Ihnen auch als ziemlich spießig herausstellt.

DENNIS SCHANZ: Es war unserem Team - vom Writers Room über Regie und Schauspieler bis zu den Head-Ofs - immer ein Anliegen, dass wir diskriminierende Vorurteile nicht bestätigen oder reproduzieren wollten. Stattdessen ging es uns darum, mit Vorurteilen zu spielen und diese immer wieder zu brechen und ad absurdum zu führen. Wir wollten zeigen, wie komplex das Ganze ist und dass sich auf der einen Seite beispielsweise Eigenschaften und Denkmuster finden lassen, die man eher auf der anderen Seite erwarten würde - und umgekehrt.

Wie haben Sie die Serie gecastet?

DENNIS SCHANZ: Wir haben nach "Skylines" erneut mit dem Caster Emrah Ertem zusammengearbeitet und wieder unseren absoluten Wunsch-Cast für die Rollen zusammen gekriegt. Meiner Meinung nach haben alle sechs Hauptdarsteller und sämtliche Nebenfiguren ihre Rollen perfekt getroffen. Dabei gab es auch Herausforderungen, zum Beispiel die Kinderrollen, die immer ein großes Risiko sind, erst recht bei Comedy - aber mit Helena und Minh haben wir absolute Volltreffer gelandet. Bei den Erwachsenenfiguren sprechen die großartigen Darsteller Milan Peschel, Maryam Zaree, Minh-Khai Phan-Thi und Benito Bause für sich und haben unsere Erwartungen mit ihrer Professionalität und ihrem Engagement nochmal übertroffen. Es herrschte viel Vertrauen und Respekt für die gegenseitige Arbeit. Es ging uns - also den Schauspielern, Regisseuren und Autoren - immer darum, die Figuren an die Grenzen ihres jeweiligen Weltbildes zu treiben. Gerade weil bei Culture-Clash-Humor die Gefahr der bloßen Reproduktion von Vorurteilen, Klischees und sonstiger Fettnäpfchen groß ist, fanden wir es wichtig, uns mit den Schauspieler*innen auseinanderzusetzen und in den Dialog zu gehen. Zu schauen, wo sie sich mit ihren Figuren wohl fühlen und wo man vielleicht eine Chance verpasst, noch eine Brechung mehr reinzubringen.

Das Interview führte Michael Müller