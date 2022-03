StickUp und Iconoclast schmieden Iconoclast Films Germany

Das internationale Medienunternehmen Iconoclast, das 2011 in Paris und Los Angeles an den Start ging und sich auf die Produktion von hochwertiger Werbung und stilsetzenden Filmen spezialisiert hat, gründet zusammen mit dem aufstrebenden deutschen Produktionsunternehmen StickUp Films die gemeinsame Firma Iconoclast Films Germany. Die Chefs des auf Filme und Serien fokussierten Joint Venture werden Luis Singer und Dennis Schanz (Blickpunkt:Film-Interview) von der StickUp Filmproduktion, die unter anderem die Grimme-Preis-prämierte Netflix-Serie "Skylines" koproduzierten, sowie Swantje Rummel sein, die als Executive Producer von Iconoclast Germany kommt.

Den ersten Projekten von Iconoclast Films Germany geht die ZDFneo-Comedy-Serie "Doppelhaushälfte" mit Milan Peschel, Minh-Khai Phan-Thi, Benito Bause und Maryam Zaree voran, die am heutigen 15. März linear um 21.45 Uhr startet. Das ZDF hat bereits grünes Licht für die Stoffentwicklung einer angestrebten zweiten Staffel gegeben. Zudem hat ein öffentlich-rechtlicher Sender auch für die Entwicklung von Dennis Schanz' vierteiliger Polit-Miniserie "Recht und Freiheit" ("Law and Freedom") den Daumen nach oben gehoben, die Iconoclast Films Germany in Koproduktion mit Studio Zentral herstellt.

Weitere Projekte, die sich aktuell bei Iconoclast Films Germany in der Entwicklung befinden, entstehen gerade in Zusammenarbeit mit Regisseuren wie Christian Zübert, Maryam Zaree, Maximilian Erlenwein, Jan-Eric Mack und Gustav Johansson. Das Unternehmen plant, in den ersten fünf Jahren mindestens drei Film- oder Serienprojekte pro Jahr zu produzieren.

Iconoclast Films Germany soll eine logische Erweiterung der Iconoclast-Marke sein, die für einen starken internationalen Fußabdruck, spektakuläre Werbungen und Filme und Serien mit Regisseuren wie Harmony Korine ("Spring Breakers", "Beach Bum"), Gus Van Sant oder Julian Schnabel steht.

"Die Integration und kreative Spannung zwischen europäischen Kulturen und Stilen waren immer schon die größte Stärke in der Kunstproduktion", sagt eine der drei neuen Co-Geschäftsführer*innen, Swantje Rummel, über Iconoclast Films Germany. "Bei allen unseren Aktivitäten war Iconoclast hinsichtlich unseres Talent-Pools immer schon sehr international aufgestellt. Indem wir ein weiteres Land in unser Netzwerk integrieren, werden wir noch flexibler bei der Suche nach den besten Kreativen und dem reibungslosen Produzieren von lokalen Filmen und Serien."

Co-Geschäftsführer Luis Singer kommentiert: "Mit StickUp Films haben Dennis und ich immer darauf gesetzt, dass kreative Überlegungen am Beginn einer idealen Filmproduktion stehen. Natürlich wollen wir, dass unsere Filme und Serien ein großes Publikum jenseits der traditionellen Arthouse-Nische erreichen. Und natürlich wollen wir, dass unsere Projekte kommerziell Sinn ergeben. Aber uns treibt immer schon der Inhalt selbst und die künstlerische Vision. Indem wir unsere Kräfte mit Iconoclast bündeln, haben wir die Möglichkeit, diese Überzeugungen auf einer internationalen Bühne umzusetzen."

"Unser Ziel ist es, in den nächsten Jahren organisch zu wachsen und gleichzeitig an der Inhalte-, Talent- und Entwicklungs-orientierten Herangehensweise festzuhalten, die uns in der Vergangenheit schon gut zu Gesicht gestanden hat", ergänzt Co-Geschäftsführer Dennis Schanz. Das neue Unternehmen will auf den tiefen Talent-Pool setzen, den sich StickUp über die Jahre aufgebaut hat, und auch sicherstellen, weiterhin relevante Geschichten für ein weltweites Publikum zu machen, ohne die künstlerischen Standards über Bord werfen zu müssen.

Neben den Geschäftsführern Dennis Schanz, Luis Singer und Swantje Rummel gehören zu den Mitgesellschaftern von Iconoclast Films Germany auch Iconoclast Germany Managing Director Jan Dressler ("Victoria"), Nils Schwemer ("Futur Drei") und Iconoclast SAS, France, Nicolas Lhermitte. "Wir verfolgen die Arbeit von Dennis und Luis seit Jahren und wissen, dass wir eine ähnliche Herangehensweise in der Produktion teilen, die Inhalte-orientiert und auf flexiblen und auch auf nicht zum Unternehmen gehörigen Strukturen basiert", ergänzt Jan Dressler. Iconoclast Films Germany wird vertreten von der Creative Artists Agency (CAA).