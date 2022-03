Sony sperrt Crunchyroll-Zugang

Nachdem der Einsatz des Sony-Titels "Morbius" in russischen Kinos schon länger abgesagt worden war, hat Tony Vinciquerra, Vorsitzender und CEO von Sony Pictures Entertainment wegen des unprovozierten Einmarschs von Präsident Wladimir Putin in der benachbarten Ukraine weitere Konsequenzen angekündigt. US-Medienberichten zufolge erklärte er in einem Memo an die Mitarbeiter, dass sich die Einstellung von Geschäftsaktivitäten auch auf geplante Home Entertainment-Veröffentlichungen wie "Spider-Man: No Way Home" sowie auf Fernsehvertriebsverträge erstrecke. Außerdem hat Sony seinen Anime-Streamingdienst Crunchyroll in Russland eingestellt. Der Zugang zu dem Portal ist aktuell blockiert. Crunchyroll ist ein Joint Venture von Sony Pictures Entertainment und Aniplex, einer Tochtergesellschaft der japanischen Sony Music Entertainment.

"Wir stehen an der Seite vieler Unternehmen auf der ganzen Welt, die ihre Geschäftstätigkeit in Russland eingestellt haben, und unterstützen die humanitären Bemühungen, die derzeit in der Ukraine und der umliegenden Region stattfinden", so Vinciquerra.