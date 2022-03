"The Exam" in Santa Barbara ausgezeichnet

Beim Santa Barbara International Film Festival, das 2022 seine 37. Ausgabe feierte, gewann die deutsche Produktion "The Exam" von Shawkat Amin Korki den Preis als "best international feature". Der Film der Berliner Mitos Film über ein kurdisches Mädchen, das seinen Schulabschluss machen muss, um die Möglichkeit eines Studiums zu bekommen und damit gleichzeitig die Chance auf ein emanzipiertes Leben in Kurdistan, feierte 2021 in Karlovy Vary Weltpremiere, wo er den FIPRESCI Preis gewinnen konnte, und tourte im Anschluss auf weiteren Festivals. Der Publikumspreis des Festivals in dem kalifornischen Küstenstädtchen ging an Peter Murphys "Roise and Frank". Als bester Dokumentarfilm wurde "After Sherman" von Jon-Sesrie Goff geehrt.

Eine Übersicht aller Gewinner:innen ist hier zu finden.