Matthias Schweighöfer soll in "Oppenheimer" mitspielen

Nach dem Netflix-Projekt "Heart of Gold" an der Seite von Gal Gadot ist das nächste Schauspielprojekt von Matthias Schweighöfer bekannt geworden: Der deutsche Darsteller gesellt sich zu dem Star-gespickten Cast von Christopher Nolans neuem Film "Oppenheimer", in dem Cillian Murphy den titelgebenden Wissenschaftler spielt, der das sogenannte Manhattan-Projekt leitete, das zur Erfindung der Atombombe führte.

Universal hat Schweighöfer noch nicht offiziell bestätigt. Auch ist noch nicht klar, wen Schweighöfer genau spielen wird. Amerikanische Branchendienste berichten aber, dass er sich dem Cast mit Emily Blunt, Matt Damon und Rami Malek anschließen wird. Geplanter US-Kinostart für "Oppenheimer" ist der 21. Juli 2023 - zwei Wochen vor dem Jahrestag des Atombomben-Abwurfs auf Hiroshima.

Der Kinofilm basiert auf dem Bestseller "American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer" von Kai Bird und Martin J. Sherwin, die damit den Pullitzer-Preis gewannen.

Schweighöfer errang durch den Netflix-Film "Army of the Dead" eine weltweite Bekanntheit, die er durch sein eigenes Spinoff-Regieprojekt "Army of Thieves" bei dem Streamingdienst noch ausbauen konnte.