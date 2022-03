Foto des Tages: "Die Gangster Gang" feiert Europapremiere

Kino

Gestern Nachmittag feierte das spannende und humorvolle Animationsabenteuer "Die Gangster Gang" aus dem Hause DreamWorks Animation Europapremiere in Berlin. Im UCI Luxe waren v.l.n.r. die Synchronsprecher Sebastian Bezzel, Joyce Ilg, Max Giermann, Lea Kalbhenn, Kurt Krömer, Synchronregisseur Björn Schalla, Fynn Kliemann und Michael Kampf (Universal Pictures) auf dem orangenen Teppich. Universal Pictures bringt "Die Gangster Gang" am 17. März in die deutschen Kinos. Foto: Universal Pictures / Oliver Walterscheid (PR-Veröffentlichung)