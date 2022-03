Kinocharts USA: "The Batman" Forever

Auch das zweite Wochenende von "The Batman" in den USA ist überzeugend. Der Film von Regisseur Matt Reeves steht als erster Film in diesem Jahr schon kurz vor der 250-Mio.-Dollar-Einspielmarke.

Auch das zweite Wochenende von The Batman" in den USA ist überzeugend. Der Film von Regisseur Matt Reeves steht an einem Wochenende ohne nennenswerte Neustarts nach 66 Mio. Dollar von Freitag bis Sonntag als erster Film in diesem Jahr schon kurz vor der 250-Mio.-Dollar-Einspielmarke: 238,5 Mio. Dollar hat der erste Superhit des Kinojahres 2022 bereits eingespielt.

Dahinter hält sich Uncharted" gut am vierten Wochenende mit 9,0 Mio. Dollar Umsatz, womit die Gamesverfilmung ihr Gesamteinspiel auf 113,1 Mio. Dollar hochschrauben konnte. Dahinter beweist auch Dog" ebenfalls am vierten Wochenende Stehvermögen und holte sich 5,1 Mio. Dollar Boxoffice. Gesamt ist der Underdog-Erfolg mit Channing Tatum nur noch 2,4 Mio. Dollar von der 50-Mio.-Dollar-Marke entfernt. Spider-Man: No Way Home" hält sich am 13. Wochenende auf Platz vier mit 4,0 Mio. Dollar Kasse. Gesamt hat der größte Hit der Corona-Ära bereits 792,2 Mio. Dollar eingespielt. Neustart "Radhe Shyam" beschließt die Top fünf mit 3,2 Mio. Dollar Umsatz in 800 Kinos.