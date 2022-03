Annette Frier macht Schluss als "Ella Schön"

Nach elf Filmen geht die ZDF-"Herzkino"- Reihe "Ella Schön" zu Ende. Annette Frier, die in der Titelrolle die auf Fischland tätige autistische Anwältin spielt, kündigt ihren Abschied in der Pressemappe zu den letzten drei Folgen der Produktion von Dreamtool Entertainment an.

"Nach elf wunderbaren Filmen und einer tollen Zeit auf Fischland möchte ich nun auch wieder für neue Herausforderungen offen sein - darauf freue ich mich sehr. Die Drehzeit auf dem Darß mit meinen wunderbaren Kolleginnen und Kollegen vor und hinter der Kamera war immer intensiv und bereichernd, ich habe meine Rolle und die mit ihr dort verbrachte Lebenszeit sehr genossen", äußert sich Frier zu ihrem Ausstieg. "Eine feste Reihe bedeutet aber logischerweise auch eine klare langfristige Verabredung, die Zeit für andere Projekte ist sehr limitiert. Daher habe ich mich nun entschlossen, mich von meiner Figur "Ella Schön" zu verabschieden. Sie wird mir fehlen mit all ihren verschrobenen Wunderlichkeiten. Danke, Fischland, es war mir ein Fest!", so Frier.

Ein Hintertürchen für eine Rückkehr scheint jedoch offen. "So sehr diese Entscheidung schmerzt, das Ende des letzten Teils lässt leise Hoffnung auf ein Wiedersehen zu. Nicht jetzt, aber vielleicht irgendwann", wird die verantwortliche ZDF-Redakteurin Corinna Marx zitiert.

Das ZDF zeigt ab 24. April die drei letzten Filme, "Das Glück der Erde", "Freischwimmer" und "Seitensprünge" jeweils sonntags um 20.15 Uhr und mit einer Woche Vorlauf in der seiner Mediathek.