ARD und ZDF berichten wieder aus Moskauer Studios

Nachdem ARD und ZDF die Berichterstattung aus ihren Moskauer Studios als Reaktion auf ein neues Mediengesetz in Russland seit vergangenem ausgesetzt hatten, wollen sie sie in den kommenden Tagen wieder aufnehmen.

Als Reaktion auf das vor einer Woche in der Duma verabschiedete Mediengesetz, wonach das Verbreiten von "Falschmeldungen" über den Ukraine-Krieg unter Freiheitsstrafen von bis zu 15 Jahren gestellt wurde, hatten ARD und ZDF die Berichterstattung aus ihren Studios in Moskau unterbrochen. In den kommenden Tagen wollen sie sie wieder aufnehmen.

Wie die beiden öffentlich-rechtlichen Anstalten heute mitteilen, habe man sich im Austausch mit den Partnern in der European Broadcasting Union (EBU) dazu entschieden, künftig aus den Studios in Moskau wieder über die politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Situation in Russland zu berichten. Dazu gehört sowohl die Berichterstattung über die Entscheidungen der Regierung in Moskau als auch über die Reaktionen darauf unter den russischen Eliten und der Bevölkerung. Die Berichterstattung über die militärische Situation in der Ukraine werde man jedoch weiterhin von anderen Standorten leisten.

Man behalte sich jedoch vor, "die Situation zu jedem Zeitpunkt neu zu bewerten", heißt es zum Abschluss der Mitteilung.