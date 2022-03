Neue Postproduktionsallianz in Babelsberg

Der Postproduktionsdienstleiter Basis Berlin, die im Bereich digitales Drehen tätige Panoptimo GmbH und das deutsch-amerikanische VFX-Studio Baby Giant Hollyberg GmbH werden künftig am Standort Babelsberg zusammenarbeiten.

Um ihren Produktionen "die denkbar besten und umfassendsten Serviceleistungen im Bereich Postproduktion bieten zu können", werden Basis Berlin, die Panoptimo GmbH und das deutsch-amerikanische VFX-Studio Baby Giant Hollyberg GmbH künftig an einem Standort in Babelsberg zusammenarbeiten. Das teilen die drei Unternehmen in einer gemeinsamen Presseerklärung mit.

Wie es darin weiter heißt, habe man in den letzten Monaten ein Produktionsumfeld geschaffen, " das eine nahtlose und Dienstleister übergreifende Buchung und Arbeit möglich macht".

Basis Berlin ist eine Full-Service-Postproduktion für Kreative und Kunden aus den Bereichen Film, TV, Kultur und Werbung, die ihr aus Tonbearbeitung, Sounddesign, Foleys, Synchron und Kinomischung bestehendes Portfolio im vergangenen Sommer im Bereich Bildbearbeitung erweitert hatte.

Die Panoptimo GmbH gehört zu den weltweit führenden Dienstleistern für Video, DIT und Dailies Services an Drehorten und war in den vergangenen Jahren an der Umsetzung hochwertiger Filme und Streamingserien von Constantin Film, Warner Bros, Claussen + Putz Filmproduktion, Rat Pack Filmproduktion, Pantaleon Films, Paramount Pictures, Marvel Studios, Netflix, Amazon und Apple beteiligt.

Das deutsch-amerikanische VFX-Studio Baby Giant Hollyberg GmbH hat sich auf die Entwicklung und Realisierung innovativer visueller Effekte spezialisiert und arbeitet u.a. für NBC Universal, Disney+ und HBO Max. In den vergangenen Jahren war das Unternehmen für zahlreiche Preise nominiert gewesen.