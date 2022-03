VoD-Charts: Walking Number One

Eine der populärsten Serien des letzten Jahrzehnts überhaupt geht allmählich auf Abschiedstournee. Nicht das Franchise an sich, aber das Original. Seit Mitte Februar werden auf Disney+ Folgen der elften und letzten Staffel von "The Walking Dead" gezeigt. Was offenbar Nachfrage-Druck erzeugte: Goldmedia ermittelte für die Zombieserie im Auswertungszeitraum 4. bis 10. März 3,86 Mio. Abrufe. Deutlich dahinter, aber eben auch dauerpräsent: "Haus des Geldes". Ein Comedy-Klassiker kommt auf eine Bruttoreichweite von 2,54 Mio. und schafft somit noch Rang drei. Weshalb der Spielfilm "Dieses bescheuerte Herz" mit Elyas M'Barek in die Top gelangt, bleibt ein fürs Erste ein statisches Geheimnis.

VoD-Charts

1. The Walking Dead 3,86 Mio.

2. Haus des Geldes 2,89 Mio.

3. The King of Queens 2,54 Mio.

4. Der ultimative Spider-Man 2,30 Mio.

5. Dieses bescheuerte Herz 2,25 Mio.

6. Brooklyn-Nine-Nine 2,22 Mio.

7. Stranger Things 2,16 Mio.

8. Star Trek: Picard 1,95 Mio.

9. Vikings: Valhalla 1,92 Mio.

10. The Witcher 1,90 Mio.

Quelle: Goldmedia