Gutachten befürwortet Investitionsverpflichtungen

Branchenintern wird sie schlicht "Plattformstudie" genannt, der tatsächliche Name einer von der FFA bei Goldmedia beauftragten und nun auch öffentlich vorgelegten Untersuchung lautet "Gutachten zu den Auswirkungen der Entwicklung der Plattform-Ökonomie auf audiovisuelle Produktionen in Deutschland vor dem Hintergrund einer möglichen Investitionsverpflichtung".

Womit Inhalt und Zweck des 185 Seiten umfassenden Werks beinahe schon beschrieben ist. Denn dieses soll eine zentrale Grundlage für die Debatte über die Einführung einer Investitionsverpflichtung für VoD-Anbieter auf Basis der sogenannten AVMD-Richtline bilden, wie sie im Koalitionsvertrag angekündigt wurde. Dabei soll es natürlich nicht nur um das "ob", sondern vor allem auch das "wie" gehen, denn Ziel einer solchen Verpflichtung wäre nicht zuletzt die Förderung einer vielfältigen Produktionslandschaft.

Dementsprechend widmet sich die Untersuchung zunächst einer Bestandsaufnahem der deutschen Filmwirtschaft (Produktion, Verleih, Kino, Video, TV) mit einem besonderen Fokus auf die Situation und Entwicklung der VoD-Plattformen, um anschließend mögliche Auswirkungen einer Investitionsverpflichtung auf die einzelnen Sektoren zu untersuchen. Abgerundet wird das Werk mit einem Blick auf bestehende Modelle (darunter natürlich nicht das französische) sowie auf aktuell laufende Bestrebungen, Investitionsverpflichtungen einzuführen oder auszubauen.

Um das Fazit vorweg zu nehmen: Das Gutachten, das federführend von Klaus Goldhammer und Andre Wiegand (beide Goldmedia) verantwortet wurde, kommt zu dem Ergebnis, "dass eine Investitionsverpflichtung für Video-on-Demand-Anbieter in Deutschland auf Basis der europäischen AVMD-Richtlinie ein geeignetes und angemessenes Instrument darstellt, um die Unabhängigkeit und Vielfalt der Produktionslandschaft in Deutschland - ebenso wie die gesamte Film- und Kinowirtschaft - vor dem Hintergrund der wachsenden Bedeutung der Video-on-Demand-Anbieter zu schützen und zu fördern".

Die Notwendig dieses Schutzes ergebe sich aus einer zunehmenden Asymmetrie des Marktes, bedingt durch die wachsende Marktdominanz internationaler VoD-Anbieter. Zwar hebt die Studie auch Vorteile der aktuellen Entwicklung, wie etwa neue Chancen für Nachwuchskräfte oder das Entstehen vielfältigerer Genre-Produktionen für eine globale Verwertung hervor - doch schon letzterem Punkt wird die Feststellung gegenübergestellt, dass diese Produktionen "die kulturelle Vielfalt europäischer und lokaler Inhalte oft kaum" repräsentierten. Ohnehin liegt der Fokus der Betrachtung in der Zusammenfassung auf den Herausforderungen, wie etwa dem wachsenden Druck insbesondere auf kleinere Produzent:innen und Filmverleihe und einen drohenden Verlust finanzieller bzw. kreativer Unabhängigkeit der Produktionsunternehmen. Während die Veränderung etablierter Auswertungsketten einen weiteren Unsicherheitsfaktor für die Kinowirtschaft bedeute, sei auch die Finanzierung deutscher Kinofilme gefährdet, da TV-Sender sich zur Stärkung ihrer eigenen VoD-Plattformen auf Serienproduktionen fokussierten und damit ihre Budgets für Kino-Koproduktionen immer weiter reduzierten.

Insgesamt sehen die Gutachter die unabhängige Produktionslandschaft ebenso wie die Film- und Kinowirtschaft vor großen kreativen und ökonomischen Herausforderungen. Ihr Schluss: "Die kulturelle Vielfalt der produzierten Inhalte steht unter Druck."

Die Wirksamkeit und Steuerungsfunktion einer Investitionsverpflichtung unterliege dabei der konkreten Ausgestaltung, die AVMD-Richtlinie jedenfalls biete "zahlreiche Gestaltungsoptionen". Nicht zuletzt kommen die Analysten zu dem Schluss, dass der Verzicht Deutschlands auf eine Investitionsverpflichtung die hiesige Produktionslandschaft angesichts der EU-weiten Entwicklungen im internationalen Wettbewerb "mittelfristig schwächen" würde.

Denn auch wenn Frankreich aufgrund der Bedeutung des Marktes ein herausragendes Beispiel sein mag - umgesetzt wurden Investitionsverpflichtungen für VoD-Anbieter bereits in zahlreichen europäischen Staaten, darunter in Spanien, Italien, Portugal und Belgien, in der Tschechischen Republik und Slowenien. In Planung bzw. Diskussion ist die Einführung unter anderem in den Niederlanden, Dänemark, Irland und Rumänien. Dabei sind nicht nur ausschließlich SVoD-Anbieter, sondern teils auch AVoD und TVoD/EST-Anbieter berücksichtigt. Dies ist laut der Gutachter auch deshalb interessant, weil der AVoD-Markt für Film- und Serienproduktionen zunehmend relevant werde und dort deutliche Umsatzsteigerungen zu beobachten seien. Das Thema Werbefinanzierung (A steht für "Advertising") treibt aktuell nicht zuletzt Disney um, wobei hier ein Hybridmodell angekündigt wurde, das niedrigere Abopreise mit Werbeschaltungen kombinieren würde. Entsprechende Überlegungen schließt Netflix zumindest nicht mehr kategorisch aus.

Grundsätzlich mögen die bereits existierenden Modelle durchaus nennenswerte Unterschiede aufweisen - insbesondere was die konkrete Höhe der Verpflichtungen anbelangt. Gemeinsam ist ihnen jedoch, dass in jedem Fall mindestens ein überwiegender Anteil der Investitionen an unabhängige europäische und nationale Produzent:innen bzw. Produktionen fließen muss. Dabei kommen je nach Land noch ergänzende Steuerungsinstrumente zum Einsatz, die unter anderem Themen wie Rechteverteilung, Nachwuchsförderung oder Diversität adressieren. Eine Besonderheit Frankreichs ist dabei, dass ein freiwilliges Engagement über die grundsätzliche Verpflichtung hinaus Vorteile innerhalb der Medienchronologie verschaffen kann, hiervon macht als bislang einzige internationale Streamingplattform Netflix Gebrauch.

Tatsächlich kommt der Lenkungswirkung einer Steuerung der Investitionen laut dem Gutachten ganz erhebliche Bedeutung zu: Denn während der Verzicht auf Investitionsverpflichtungen bestehende Asymmetrien im Markt "ungehindert fortlaufen" lassen könnte, würden diese nach Einschätzung der Gutachter durch eine rein monetäre Verpflichtung ohne Steuerung potenziell sogar noch beschleunigt.