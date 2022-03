ITV mit neuer Direktorin für Content-Partnerships

Um den wachsenden Bedarf an Inhalten für den angekündigten Streamingdienst ITVX zu decken (siehe Meldung hier), hat ITV am 10. März bekannt gegeben, dass Laura Franses zum Director of Content Partnerships berufen wurde. In ihrer Funktion als Verantwortliche für Inhalte-Kooperationen wird sie an Content-Director Rosemary Newell und Rufus Radcliffe, Managing Director of Streaming, berichten.

Laura Franses soll für ITV strategische Inhalte-Partnerschaften identifizieren und sichern, um die Präsenz des Senders im Streaming-Bereich zu stärken. Zuvor war sie Geschäftsführerin bei House Productions und unter anderem daran beteiligt, Inhalte von Drittanbietern für Discovery+ einzubringen, um Abonnenten für den Dienst zu gewinnen.