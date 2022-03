Lord & Miller arbeiten an Comedy-Serie "Western"

Nach seiner sehr unterhaltsamen Arbeit "The Afterparty" für Apple TV+ sitzt das Kreativduo Phil Lord und Chris Miller nun über einer Comedy-Serie für den AVoD-Dienst IMDb TV.

Nach seiner sehr unterhaltsamen Arbeit "The Afterparty" für Apple TV+ sitzt das Kreativduo Phil Lord und Chris Miller nun über einer Comedy-Serie für den AVoD-Dienst IMDb TV. Die zu Amazon gehörende Plattform soll laut US-Trades grünes Licht für den Piloten gegeben haben.

"Western" spielt im 19. Jahrhundert und erzählt von einer jungen Dame der feinen Gesellschaft, die Richtung Westen reist, um sich einen geeigneten Ehemann zu suchen, nur um festzustellen, dass sie sich von einem Jungen hat übers Ohr hauen lassen.

Das Drehbuch des Pilotfilms schreibt Michelle Morgan. Lord und Miller sind mit ihrer Produktionsfirma, die bei Sony TV angedockt ist, auch Executive Producer. "Western" entsteht als Koproduktion zwischen Sony Pictures Television und Amazon Studios.

Das Kreativduo arbeitet zudem an der zweiten Staffel von "The Afterparty", an "Clone High" für HBO Max und mehreren Serien, die auf den zu Sony gehörenden Marvel-Figuren basieren.