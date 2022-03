Elvis-Darsteller Austin Butler für Rolle in "Dune"-Sequel im Gespräch

Im Juni wird Austin Butler in der Hauptrolle von Baz Luhrmanns Elvis-Biopic in den deutschen Kinos zu sehen sein. Jetzt ist er im Gespräch für eine Rolle in dem "Dune"-Sequel, mit der er in die Fußstapfen eines Musikers treten würde.

Austin Butler soll in dem Dune"-Sequel, das Denis Villeneuve nach eigenem Drehbuch inszenieren und auch produzieren wird, die Rolle des Feyd Rautha spielen. Das berichtet "Deadline.com".

Feyd Rautha ist bei den Fans von Frank Herberts Romanvorlage sehr beliebt. Er ist der Neffe und Erbe von Baron Wladimir Harkonnen und wird als ähnlich brutal, heimtückisch und gerissen wie sein Onkel beschrieben. In David Lynchs Der Wüstenplanet" (so der deutsche Titel von Herberts Roman) aus dem Jahr 1984 hatte Sänger Sting die Rolle des Feyd Rautha übernommen gehabt.

Die Musik spielt in der nächsten Leinwandpräsenz von Austin Butler, der seit seiner Rolle in Quentin Tarantinos "Once Upon a Time in Hollywood" als sehr gefragtes Nachwuchstalent gilt, eine große Rolle: ab 23. Juni wird er in der Hauptrolle von Baz Luhrmanns Biopic "Elvis" in den deutschen Kinos zu sehen sein.

Im Herbst sollen dann die Dreharbeiten zum "Dune"-Sequel beginnen, für das neben Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Zendaya und Josh Brolin in ihren Rollen aus dem Original auch Florence Pugh vor er Kamera stehen soll (wir berichteten). Der Kinostart ist für Oktober 2023 geplant.